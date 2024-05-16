Yaz tatilinde ‘zanaat atölyeleri’

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MEB, mesleki eğitime yönelik ‘Beceri Geliştirme Programı’ adıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. 7’nci sınıftan itibaren öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulama; İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Konya, Mersin, Rize, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde 196 okulda başlatılacak. Meslek liselerinde yürütülecek ‘zanaat atölyeleri’ olarak adlandırılan yeni uygulamayla ortaokul öğrencilerinin de temel becerilerinin erken yaşta geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca program ile öğrencilerin erken dönemde temel mesleki becerileri keşfetmeleri, akademik ve mesleki başarılarını artırmaları amaçlanıyor. Beceri Geliştirme Programı'na, resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında en az 7’nci sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler katılacak. İlerleyen zamanda programa lise öğrencileri de başvurabilecek.

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55 FARKLI KURS SEÇENEĞİ

Beceri Geliştirme Programı çerçevesinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yer alan temel becerileri içeren derslere ait programlar çerçevesinde ‘55 kurs programı’ hazırlandı. Öğrenciler, ilk başta 8 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçecek. Meslek liselerinde uygulanacak programda öğrenciler, ‘zanaat atölyeleri’nde yiyecek içecek hizmetleri, bilişim, el sanatları, elektrik elektronik, metal, gıda teknolojileri ile mobilya ve iç mekan tasarımı, grafik ve fotoğraf, tarım ve radyo-televizyon alanlarını seçebilecek. Kurslar arasında, bilişimde ileri teknoloji kavramları, elektronik tablolama, toprak, arazi hazırlığı, bitki bakımı, yumurta pişirme, pekmez üretimi, kolay hamur işleri, bilgisayarda fotoğraf düzenleme gibi farklı seçenekler bulunuyor.

MEVZUATTA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Beceri Geliştirme Programı'nın uygulanması için MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde değişiklik yapıldı ve uygulama kılavuzu hazırlandı. Kılavuza göre, kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları gibi iş ve işlemleri için e-Kurs Modülü oluşturuldu. Kurslara katılmak isteyen öğrencilerin sınıf seviyesine uygun öğrenim görmesi sağlanacak. Öğretmenler, yalnızca görev yaptıkları kurs merkezinde açılan ve alanına uygun kurslarda görev alacak. Kurslarda günlük eğitim süresi en fazla 6 ders saati olarak uygulanacak. Özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile işbirliği içinde kurs açılamayacak. Beceri geliştirme programlarında öğrenci başarısı, ilgili modüler kurs programının özelliğine uygun şekilde yapılacak değerlendirme sonucuna göre belirlenecek. Beceri geliştirme programlarını başarıyla tamamlayanlara modül başarı belgesi verilecek ve belgeler, öğrencinin e-Portfolyosu'na işlenecek. Beceri Geliştirme Programı uygulanmaya başlandıktan sonra yeni kurslar da sisteme eklenmeye devam edecek.