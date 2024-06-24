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Yaz tatilinde çocuklar dijitalle nasıl ilişki kurmalı?

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#Yaz Tatilinde Çocuklar Dijitalle Nasıl İlişki Kurmalı?#Konuk Yazar#Prof. Dr. Galip Yüksel
Yaz tatilinde çocuklar dijitalle nasıl ilişki kurmalı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 13:31

Eğitim öğretim yılının 14 Haziran’da sona ermesiyle yaklaşık 20 milyon öğrenci için yaz tatili başladı.

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Bu süreçte sevdikleriyle vakit geçirebilecek, dinlenebilecek ve farklı aktivitelere katılabilecek olan çocuklar, aynı zamanda teknolojik cihazlarla da daha yoğun bir ilişki kurabilir. Ancak dijital dünya çocukların zihinsel sağlıklarından güvenliklerine kadar pek çok riski barındırıyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Yüksel, dijital mecraların çocuklar için birçok avantaj sağlamasının yanı sıra dikkat dağıtıcı ve stres yaratan bir unsur olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Yüksel, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında tatil boyunca çocukların dijitalle doğru bir ilişki kurabilmesinin yollarını sıralıyor.

PROF. DR. GALİP YÜKSEL’İN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.

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#Yaz Tatilinde Çocuklar Dijitalle Nasıl İlişki Kurmalı?#Konuk Yazar#Prof. Dr. Galip Yüksel

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