Yaz tatilinde ‘Arkadaş’ yardımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hazırladıkları 'Arkadaş" adlı tatil kitabına ilişkin, "Yaklaşık 22 bin 700 okulumuzda yer alan 5 milyon 230 bin öğrencimize bu kitap tek tek ulaştırılacak" dedi.

Bakan Selçuk, 'Arkadaş' adlı tatil kitabının tanıtım toplantısında şunları söyledi:

"Arkadaş’ı ilkokul öğrencilerimizin tamamına ulaştırma fırsatımız olacak. Yaklaşık 22 bin 700 okulumuzda yer alan 5 milyon 230 bin öğrencimize bu kitap tek tek ulaştırılacak. Kitap üzerinden gerçek hayatla müfredat arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmayı hedefliyoruz. Tatil kitabı olarak hazırlanan 'Arkadaş' her yaş grubuna kendi alanından sesleniyor. Birinci sınıf kitabında 'oyun' ve 'arkadaşlar', ikinci sınıf tatil kitabında 'sosyal yaşam', üçüncü sınıf tatil kitabında 'merak' ve 'macera', dördüncü sınıfta ise 'iletişim' becerileri ağırlıklı."

'HER SINIF İÇİN FARKLI EĞLENCELİ İÇERİKLER'

Birinci sınıf tatil kitabında saklambaç oynayan çocukların metinde saklanan noktalama işaretlerini bulduğunu aktaran Selçuk, kitaplarla ilgili şu bilgileri verdi:

"İp atlayan çocuklar, ritmik saymayı öğreniyor. İsim-şehir oynayan çocuklar, alfabeyi tekrar ediyor. Sıcak-soğuk oynayan çocuklar, zıt kavramları öğreniyor. Seksek oynayarak cümle kuruyorlar. Köşe kapmaca oynayarak geometrik şekillerle tanışıyorlar. İkinci sınıf tatil kitabında ise insan ilişkilerinin önemi, yardımlaşma, hediyeleşme, dört işlem, yer-yön kavramları, para hesabı, sorumluluk duygusu konular var. Üçüncü sınıf tatil kitabında kahramanımız, bir vişne ağacının altında oturan bir çocuğumuz. Sadece bir vişne ağacıyla arkadaşlık ederek, o yılın eğitim programını gözden geçiriyor. Nasıl yapıyor? Doğayı tanıyor, bir ağacın yaşını hesaplıyor, ağacın gölgesini kullanıyor. Ağacın hasta dalının budandığını öğreniyor. Budanan dallarla, dökülen yapraklarla resim yapıyor. Ağacın meyvesini topluyor. Meyveden kek yapıp kekin kütlesini hesaplıyor. Topladığı vişneyi tartıp kilogram hesabı yapıyor. Topladığı vişneyi dağıtırken göz hakkını öğreniyor. Bir kısmını satarak para hesabını öğreniyor. Dördüncü sınıf tatil kitabında ise sakar ve komik bir kahramanın yer alıyor. Yazarın hayal gücü ve yönlendirmeleriyle hareket eden bir çocuğumuz var. Bu kitapla da çocuklarımız, yazmanın gücünü, duygularını ifade etmeyi, bütçe hesaplarını, yardımlaşmayı, dört işlemin hayattaki karşılığını, okulda çözdükleri problemlerin gerçek hayatta karşılarına nasıl çıkacağını keşfedecek."

Kitap tanıtımının ardından Bakan Selçuk, iki dördüncü sınıf öğrencisiyle video konferans yöntemiyle 'Arkadaş' kitabı üzerine konuştu.