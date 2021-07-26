Yaz tatilinde anı biriktirmek

Açılmalar ve hemen ardından kapanmalarla evde geçen okul zamanı ebeveynleri oldukça zorladı. Sonbaharda yeniden başlayacak olan maratona kadar yaklaşık iki aylık bir süre var. Peki bu süre nasıl değerlendirilmeli? Aileler neler yapmalı? Şüphesiz ebeveynler çocuklarını önümüzdeki yaz aylarında meşgul tutacak yollar arayacaklar.

SEVDİKLERİNİZLE ÖZLEM GİDERİN

Salgın tedbirleri ile güvenli alanlarımız olan evlerimizde hiç geçirmediğimiz kadar çok zaman geçirdik. Evlerimiz çocuklar için okul; yetişkinler için ofis oldu. Kocaman bir hayatı eve sığdırdık. Ancak, dört gözle beklediğimiz aşılanmanın hız kazanmasıyla özgürlüğümüz ve umudumuz arttı. Eski normaldeki alışkın yaz rutinlerimize dönmek çok kolay olmayabilir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında güvenli olan ve olmayanı ayırt etmek hala kafa karıştırıcı olabilir. Öte yandan, özellikle çocukların sosyalleşme ihtiyaçları da göz ardı edilmeyecek kadar ertelendi. Yaz ayları çocukların akranlarıyla bir araya gelmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Aileler salgın tedbirlerini gözeterek çocuklarını küçük gruplar halinde açık havada arkadaşlarıyla sosyalleşmelerine izin verebilirler. Başka bir öneri salgın nedeniyle ertelenmiş olan sevilen akraba ziyaretleri planlanabilir. Aşılanma faktörü dikkate alınarak uzun zamandır göremediğimiz sevdiklerimizle özlem gidermenin tam zamanı! Salgın kısıtlamalarının ardından hem yetişkinler hem çocuklar için açık havada yapılan bir piknik keyifli ve unutulmaz bir anıya dönüşebilir. Piknik esnasında kalabalık grupla oynanan kutu ve kart oyunları (benim en sevdiğim Unoflip) ile eğlencenin dozunu artırmak elinizde.

FİZİKSEL HAREKETLİLİK ŞART

Salgın nedeniyle tüm kış aylarını daha az hareketle geçirmiş olma ihtimalimize yönelik olarak yaz aylarında günlük düzenli fiziksel etkinlikler olmazsa olmazlar arasına girmeli. Elbette güneşli günlerde serin sularda yüzmek en başta geliyor olsa da tek seçenek olmayabilir. Bisiklete binmek, top oynamak, yürüyüş yapmak, dans etmek diğer seçenekler olabilir. Youtube videolarından çocuklara uygun olan bir egzersiz videosu ile eğlenceli anlar yaratmak mümkün ya da ailecek ağız dolu gülmek için dans yarışması düzenlemek iyi bir fikir olabilir. Kış aylarının hareketsizliğinden kurtulmak için fiziksel hareketi artıran alternatifler yaratmak elimizde. Açık alanda su tabancalarıyla yapılan bir su savaşı gerçek bir çocukluk anısına imza atabilir. Dışarda saklambaç oynamak gibi geleneksel oyunlar hala birlikte eğlenmek için iyi bir yol olabilir. Uzun zaman evlerimizde zaman geçirdiğimiz için açık havada doğa ile iç içe etkinlikleri çok özledik. Yaz aylarında yapılacak doğa yürüyüşleri çocukların merak duygusunu uyandırır. Botanik park gezmek gibi günübirlik bir etkinlik aynı zamanda çevre bilincini de oluşturmanın bir yolu olabilir. Soyu tükenmeye yüz tutmuş canlı türleri hakkında bilgi edinmek çocuklarda sosyal ilginin gelişmesini pekiştirir.

OYUN İLE ÖĞRENMEK YAŞAM BECERİLERİNİ ARTIRIR

Çocukların salgın nedeniyle kaybettikleri akademik öğrenme fırsatını eğlenceli etkinliklerle telafi etmek mümkün. Sayılarla ya da kelimelerle oynanan oyunlarla sayısal ve sözel becerilerini artırmak okula hazırlık anlamında önemli bir adım olacaktır. Sence bu tabakta kaç tane patlamış mısır olabilir gibi bir soru çocuğunuzun sayı sayma ve sınıflandırma gibi bilişsel becerilerini güçlendirecektir. Günlük hayatın içinde oyunla öğrenmek çocuğun yaşam becerilerini artırır. Ayrıca, oyunu günlük yaşamın içine sokarak yaratıcılıklarını güçlendirebilirsiniz. Çocukların merak duygusunu beslemek öğrenmesini kolaylaştırır. Çocuğunuzun ilginç bulduğu bir konuda araştırma yapmasını destekleyin. İlgilendiği konuyu bulmasına yardım ederek bilgi kaynaklarına ulaşmasını sağlayın. Çevrimiçi kütüphaneleri, belgeselleri, kitapları, internet web sitelerini inceleyebilir. Araştırma projesinin sunumunu başkalarıyla paylaşmasına öncülük edin. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Gelen yorumları birlikte okuyup yanıtlayabilirsiniz.

KAMP KURUN, DOĞADA YÜRÜYÜN

Salgın önlemleri kapsamında kalabalık ortamlar hepimizi tedirgin ediyor olsa da alışkanlıklarımızın dışındaki yeniliklere yelken açmak yaratıcılığınıza ve maceracı ruhunuza kalmış. Hiç kamp kurmamış ve çadırda kalmamış olabilirsiniz. Ancak, ailecek kampta zaman geçirmek bütün kış eve kapanmış çocukları ekrandan uzak tutmanın bir yolu olabilir. Kamp ortamında tüm günü dışarda geçirmek, fotoğraf çekmek için doğanın içinde yürüyüşe çıkmak, kamp ateşi için çalı çırpı toplamak, kamp ateşi etrafında toplanmak ya da geceyi çadırda geçirmek çocuklar için sıra dışı etkinliklerdir. Göl kenarında ailecek geçirilen zaman yorgunlukların unutulduğu bir hafta sonu kaçamağı olabilir. Üstelik göl ya da deniz kenarında çocuğunuzla birlikte balık tutmayı denediyseniz…Deniz kenarında en güzel taşı kim bulacak gibi oyunlar yaratabilirsiniz. Bulduğunuz taşların arasında seçtikleriniz evinizdeki dekorasyonun bir parçası olabilir. Tatil için kalabalık otelleri tercih etmek yerine sakin yerlerde kamp kurmak ya da karavanda kalmak bu yaz için dikkate değer alternatifler olarak görünüyor.

UZUN YOLCULUKLAR KEYİF VEREBİLİR

Kapalı ve dar alanda uçakla yolculuk yapmak yerine ailecek arabayla uzun yola çıkmak çok daha keyifli olabilir. Yolda şarkı söylemek, oyunlarla zaman geçirmek, birlikte hayal kurmak, birlikte hikaye kurgulamak aile içi iletişimi artırırken zamanında hızla akmasını sağlar. Unutmayın her zaman varış noktası önemli olmaz, yolculuğun kendisi fark yaratan bir deneyime dönüşebilir.

Tatilde evde zaman geçirmek için birlikte yeni tarifler denemek, birlikte film izlemek ve sonrasında filmin konusu üzerine sohbet etmek, açık hava müzelerini gezmek, aile içinde eğlenceli videolar çekmek, aile büyüklerinden eski zamanlara dair hikayeler anlatmalarını istemek, gitmek istediğiniz yerler üzerine seyahat planları yapmak, dünya haritasından, çok parçalı yap-bozlar yapmak, evin bir duvarını boyamak, taş boyamak, çevrimiçi resim atölyelerine katılmak, ev işlerini birlikte yapmak seçenekler arasında olabilir.

Tedbirleri elden bırakmadan keyifli bir tatil geçirmek ve dinlenmek mümkün görünüyor. Bana kalırsa bu yaz için sadece çocuklar değil yetişkinler içinde en elzem olan fiziksel hareketin artması ve kontrollü de olsa sosyalleşmeye zaman ayırma…

Anılarla dolu keyifli tatiller geçirmeniz dileğiyle…

NOT: Geçtiğimiz yıl öğretmenler için de zorlu geçti. Evde çocuğunuzun hazırladığı bir teşekkür kartını öğretmenine göndermesini cesaretlendirerek başkaları için empatik anlayış geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

PROF. DR. ÖZLEM KARAIRMAK KİMDİR?

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı ve Bölüm Başkanı’dır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında lisans ve lisansüstü derecelerini tamamladı. Lisansüstü çalışmaları doğal afet ve travma konularını kapsar. Deprem deneyimi geçirmiş çocukların korkularını azaltmak üzere bir grupla psikolojik danışma programının etkililiğinin sınandığı bir yüksek lisans tezi ve depreme maruz kalmış yetişkinlerde psikolojik sağlamlılığı açıklayan kuramsal bir modelin önerildiği doktora çalışmasını yürüttü. Araştırma ilgi alanlarını doğal afetlerin psikolojik etkileri, travma ve travmaya bağlı stres, travmatik belirtiler, psikolojik sağlamlık, krize müdahale, terapide metafor kullanımı, varoluşçu yaklaşım ve tinsellik oluşturuyor. Devlet kurumları ve STK’larda travma konusunda seminerler ve eğitimler veriyor.