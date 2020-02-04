Yaz tatili kısalacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon programında eğitim öğretim süreci hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmesinde yaz tatili sürecine de yer veren Bakan Selçuk, tatilin 15 gün kısalabileceği sinyalini verdi. İşte, o açıklamalar;

"2023 vizyon belgesi koyduk. Her ay her yıl neyi nasıl yapacağımızı gösterdik. Bu ay kural değişecek mi diye düşünmesinler diye. Bir ülkede yaz tatili ne kadar uzarsa öğrenmede unutma artar. Öğretmen yıl içinde gerçekten çok yoruluyor. Dönem bittiğinde yoruldum diyor. Ara tatillerin asıl amacı öğretmenlerdir. Ve öğretmenlerle birlikte bu tatil dönemlerinde verimli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öğrenci ve velilerden ara tatillerden memnunlar. 3 aylık yaz tatili gerçekten çok verimsiz ve çok uzun. Aklınıza gelen 30 ülkede bu kadar uzun 3 aylık yaz tatili yok. İleride sezona yaymak koşuluyla yaz tatili 15 gün daha kısalabilir."