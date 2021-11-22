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Yaz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yazın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Yaz#Eş Anlamlısı
Yaz kelimesinin eş anlamlısı nedir Yazın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eş anlamlısı en çok merak edilen kelimeler içerisinde yaz sözcüğü yer almaktadır. Bu kelimenin eş anlamlı karşılıkları pek fazla bilinmez. Ancak bu sözcüğe karşı kullanılabilecek belli bir kelime yer almaktadır. Peki yaz kelimesinin eş anlamlısı nedir tüm detayları ile derledik.

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Haziran, temmuz ve ağustos aylarında kapsayan mevsimler yaz olarak bilinmektedir. Taşımış olduğu bu anlam ile beraber aynı zamanda eş anlamlı kelimeleri üzerinden ele alınmaktadır. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu açısından bir sözcük olduğunu ifade etmek gerekir.

 Yaz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Yaz kelimesinin eş anlamlı sözcüğü ‘ilkyaz’ kelimesidir. Taşımış olduğu anlam kapsamında bu kelime üzerinden ele alınır ve kullanılır. Aynı anlama sahip olması ile beraber farklı yazılışları üzerinden eş anlamlı şekilde değişik yerlerde kullanılabilir. Özellikle mevsimler üzerinden yaz aylarını anlatması ile beraber, daha çok Haziran ve Temmuz olarak ilk yazları temsil etmektedir.

 Yazın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu açısından öne çıktığı vakit yaz kelimesinin eş anlamlısı ilk yaz olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda genel olarak Haziran ve Temmuz ayları kapsadığını söylemek mümkün. Aynı zamanda taşıdığı anlam ile beraber cümle içerisinde eş anlamlı olarak değerlendirilebilir.

 ‘’Benim en sevdiğim mevsim ilkyazdır.’’

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 ‘’Ben bu sene ilkyazı büyük bir heyecanla bekliyorum.’’

 Bu şekilde yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi taşıdığı anlam üzerinden amaca uygun olarak kullanmak mümkündü.

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#TDK#Yaz#Eş Anlamlısı

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