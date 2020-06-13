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Hürriyet
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

Yayla çocuklarına LGS desteği

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Yayla çocuklarına LGS desteği
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Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, aileleriyle yaylalara çıkan öğrencilere soru kitapçığı ulaştırarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına en iyi şekilde hazırlanmasını sağlıyor.

Muş Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik ile Kepenek köyü kırsalındaki yaylaya çıkan eğitimciler, burada aileleriyle hayvan otlatan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere LGS sınavına en iyi şekilde hazırlanmaları için soru kitapçığı dağıtan eğitimciler, meyve suyu ve çikolata da ikram ederek moral verdi.

Yayla çocuklarına LGS desteği

İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu örnek soruları, aileleriyle yaylara çıkan öğrencilere ulaştırmak için bir ekip kurduklarını söyledi. Ekibin en uzak yaylalara çıkarak öğrencilerle buluştuğunu belirten Engin, "Öğrencilerimizin bunları çözerek yaylada dahi olsa sınava hazırlanmalarını istiyoruz. Yaylada ne televizyon, ne de internet var. Biz de onlara destek olmak için hem örnek soru kitapçıkları veriyoruz hem de bir kitap hediye ederek bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Yayla çocuklarına LGS desteği

Öğrencilerden Kadir Arslan ise yaylada hayvanlarla uğraştıkları için pek fazla ders çalışamadıklarını anlattı. Ailelerine günlük işlerde yardımcı olduklarını söyleyen Arslan, "Kendi imkânlarımızla aldığımız deneme kitapları bitti. Milli Eğitim Müdürümüzün bize getirdiği kitapları görünce çok sevindik. Herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yayla çocuklarına LGS desteği

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