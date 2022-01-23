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Yayınevi nasıl yazılır? Yayınevi kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Yayınevi nasıl yazılır Yayınevi kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Kelimelerin doğru bir şekilde kullanılması için ne şekilde yazıldığı araştırılmaktadır. Yayınevi kelimesi yazımında oldukça fazla hata yapılan bir kelime olarak bilinmektedir. Yayınevi nasıl yazılır? Yayınevi kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı? Yayınevi kelimesinin ne şekilde yazıldığını bilmek ve doğru bir şekilde kullanmak için detayları derledik.

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  Yayınevi kelimesi, birleşik bir kelimedir. Kelime yazılırken ise bitişik bir şekilde mi yoksa ayrı bir şekilde mi yazılması gerektiği sıklıkla karıştırılmaktadır. Yayınevi kelimesini doğru bir şekilde kullanmak için ise kelimeyi bitişik bir şekilde yazmak gerekmektedir. Yayın evi şeklinde yapılan bir yazım ise yazım yanlışına sebep olmaktadır. 

 Yayınevi Nasıl Yazılır? 

 Yayınevi kelimesi yazılışında sürekli olarak hata yapılan bir kelime olarak bilinmektedir. Yayınevi yazarken kelime, iki farklı kelime olarak nitelendirilmemelidir. Yayınevi kelimesinin doğru yazılışının ''yayınevi'' şeklinde olması gerekmektedir. Yayın evi ise yazımı yanlış bir kelime olarak ifade edilebilir. Yayın evi kelimesinin doğru yazılışı bitişik bir şekilde olmalıdır. Ayrı yazılması ise yanlıştır. 

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 Yayınevi Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı? 

 Yayınevi kelimesinin doğru yazılışını öğrenmek için ise Türk dil kurumu sözlüğüne bakılması gerekmektedir. Türk dil kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı yayınevi olarak ifade edilmektedir. Bu durumda yayınevi kelimesinin doğru yazılışının bitişik olması gerektiğini söylemek mümkündür. Yayınevi kelimesinin ayrı bir şekilde yayın evi olarak yazılması ise kelimenin yanlış bir şekilde kullanılmasına yol açmaktadır.

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