Yayınevi Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Yayınevi Kelimesinin Doğru Yazımı..

Ev ile biten kelimelerin tamamı birleşik yazılır. Örnek kelimeler:
1- Aşevi 2- Basımevi 3- Huzurevi 4- Bakımevi 5- Gözlemevi
Yayınevi Nasıl Yazılır?
Dil bilgisi kurallarına göre ''evi'' ile biten tüm sözcükler birleşik isim sayılır. Birleşik isimler ise tamlamalar ve kalıp ifadeler gibi ayrı yazılmaz. Bu nedenle yayınevi kelimesinin ayrı değil bitişik yazılması gerekir.
TDK'ya Göre Yayınevi Kelimesinin Doğru Yazımı
TDK'ya göre Yayınevi sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
YAYINEVİ - Doğru
YAYIN EVİ - Yanlış
Not: Bu kelimenin ''yayımevi'' ya da ''yayım evi'' şeklinde yazılması da hatalıdır.
Örnek Cümleler:
1- Yayınevindeki editör dosyayı 2 ay içinde okuyup geri dönüş yapacaklarını söyledi. (Doğru)
2- Geçen aydan beri yayın evinde redaktör olarak çalışıyor. (Yanlış)