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Yayınevi Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Yayınevi Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#Yayınevi Nasıl Yazılır?#Tdk
Yayınevi Nasıl Yazılır TDKya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır Yayınevi Kelimesinin Doğru Yazımı..

Dil devriminden sonra literatüre giren yayın kelimesi, ''yaymak'' fiilinden türetilmiştir. Bir kitabın redakte edildiği, editörlük işlerinin tamamlanıp basıma hazırlandığı yere yayınevi denir. Bir yayınevinde, editörler, redaktörler ve genel yayın sorumlusu çalışır. TDK’ya göre Yayınevi nasıl yazılır? Yayınevi kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Ev ile biten kelimelerin tamamı birleşik yazılır. Örnek kelimeler:

1- Aşevi 2- Basımevi 3- Huzurevi 4- Bakımevi 5- Gözlemevi

Yayınevi Nasıl Yazılır?

Dil bilgisi kurallarına göre ''evi'' ile biten tüm sözcükler birleşik isim sayılır. Birleşik isimler ise tamlamalar ve kalıp ifadeler gibi ayrı yazılmaz. Bu nedenle yayınevi kelimesinin ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Yayınevi Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Yayınevi sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

YAYINEVİ - Doğru

YAYIN EVİ - Yanlış

Not: Bu kelimenin ''yayımevi'' ya da ''yayım evi'' şeklinde yazılması da hatalıdır.

Örnek Cümleler:

1- Yayınevindeki editör dosyayı 2 ay içinde okuyup geri dönüş yapacaklarını söyledi. (Doğru)

2- Geçen aydan beri yayın evinde redaktör olarak çalışıyor. (Yanlış)

 

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