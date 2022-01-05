Yayın ne demek, ne anlama gelir? Yayın kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Yayın kelimesi genellikle Türkçe ya da edebiyatla ilgili olmakla birlikte radyo ve televizyonlarda yapılan her türlü programları da kapsamaktadır.

Yayın Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yayın kelimesi anlam olarak herhangi bir alanla ilgili olarak hazırlanıp basılarak çoğaltılan kitap, dergi, gazete ve buna benzer çeşitli edebi kaynakları ifade etmektedir. Hazırlanan eserlerin yayınlanarak satışa sunulması ile okuyucularla buluşturulması amaçlanmaktadır. Planlı bir çalışmanın ürünü olan çeşitli programların halka sunulması ada yayın kelimesi ile anlatılmaktadır.

Yayın Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Yayın kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından yapılan anlamı, basılarak insanlara ulaşmasını sağlamak için satışa sunulan her türlü yazılı kaynak olacak şekilde açıklanmaktadır. Yayın kelimesi aynı zamanda televizyon ve radyo programları vasıtasıyla insanlara duyurulan bir eseri yada neşriyatı ifade etmektedir. Yayın kelimesi bu anlamlarının dışında herhangi bir programın başlayacağı saati yada günü de belirtmek için kullanılmaktadır.