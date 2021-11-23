Yaygın Eğitim nedir ve özellikleri nelerdir? Yaygın eğitimin örgün eğitimden farkları nelerdir

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Ekonomik ve sosyal yaşama uyum sağlayabilmek için kişilerin belirli bir eğitim sürecine girmeleri gerekmektedir. Bu eğitim sürecinde 2 farklı eğitim türü verilmektedir. Bu eğitimler örgün ve yaygın eğitimlerdir. Yaygın eğitim özel kurslarda ve halk eğitim merkezlerinde meslek edindirmek amacı ile verilmektedir. Yaygın eğitime destek olmak için MEB birçok kurs açarak eğitim vermektedir.

Yaygın Eğitim Nedir?

Yaşam boyu devam edebilen, bazı amaçlara yönelik, programlı ve planlı olarak verilen eğitim türüdür. Yaygın eğitim bünyesinde eğitim alan çocukların hazırlık eğitimi almalarına gerek yoktur. Örgün eğitimde belirli yaş kısıtlamaları varken, yaygın eğitimde böyle bir durum söz konusu değildir. Yani herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Yaygın eğitim bünyesinde eğitim görmek isteyen kişiler, kendi ilgi alanlarına, planlarına ve amaçlarına göre eğitim veren bir kuruluşa başvuru yaparak eğitim hakkını kazanabilirler.

Yaygın eğitim bünyesinde eğitim almak isteyen kişiler, topluma ve kendilerine faydalı birer kişi olmayı kendilerine amaç edinmişlerdir. Bu sebeple kişilerin iş odaklı, hedef odaklı, yaratıcı düşünce ve yeteneklerine göre eğitim alacaklarından dolayı eğitime başlamadan önce kendilerine soru sormaları son derece önemlidir. Yaygın eğitim esnek bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kişilerin hedeflerine ulaşması ve öğrencilerden dönüt alınması daha kolay bir hale gelmiştir.

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Yaygın Eğitimin Özellikleri Nelerdir?

Toplum ihtiyaçlarına yönelik belirlenen kurslar ve dersler düzenlenir.

Herhangi bir yaş kısıtlaması yoktur ve bu sayede ömür boyu devam eder.

Kısa süreli olması nedeni ile ekonomiktir.

Kişilerin talepleri söz konusudur.

Bireylere meslek edindirmek en önemli amacıdır.

Meslek edindirmenin yanı sıra kişilerin toplumda yer edinmelerini yani sosyalleşmelerini sağlamaktadır.

18 yaşının altında olan kimseler, aileleri ile birlikte giderek kayıt yaptırabilmektedir.

Ders saatleri son derece esnektir. Kişilerin kursu yarın bırakmaları herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.

Yaygın Eğitimin Örgün Eğitimden Farkları Nelerdir?

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Örgün eğitim belirli bir müfredat çerçevesinde gerçekleştirilirken, yaygın eğitimde böyle bir durum yoktur.

Örgün eğitim için önceden planlanmış müfredatın dışında sınıf sistemi de mevcuttur. Fakat yaygın eğitimde böyle bir durum söz konusu değildir.

Örgün eğitimin ön koşulu bir önceki dönemi başarı ile tamamlamak ve diploma almaktır. Yaygın eğitimde diploma ön koşulu bulunmazken başarılı sayılan kişilere sertifika, kurs bitirme belgesi verilmektedir.

Örgün eğitim devlet tarafından resmi olarak tanınmaktadır. Yaygın eğitim ise devlet tarafından tanınmamaktadır, fakat devlet açmış olduğu kurslar ile kişileri topluma kazandırmak adına yaygın eğitime destek vermektedir.

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Örgün eğitimin içeriği, MEB'in belirlemiş olduğu amaçlara göre belirlenmektedir. Yaygın eğitimin içeriği ise, bireylerin amaçlarına göre belirlenmektedir.

Örgün eğitimde belirli bir yaş sınırlaması mevcuttur. Örneğin, ilkokul örgün eğitimin 1. basamağıdır ve ilkokula başlama yaşı 7'dir. Yani 30 yaşında bir kimse ilkokula başlayamaz. Yaygın eğitimde ise belirli bir yaş sınırlaması yoktur. Her yaş grubunda olan kişiler, istedikleri eğitimi almakta özgürdür.

Örgün eğitim vermekte olan kurum ve kuruluşlar şunlardır: İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler. Yaygın eğitim vermekte olan kurum ve kuruluşlar ise şunlardır: Mesleki Eğitim Merkezleri, Kurslar, Halk Eğitim Merkezleri vb. kuruluşlardır.

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Örgün eğitim, ardışık eğitim modeli iken yaygın eğitim ardışık değildir.