'Yaya geliyor kapıya dikkat'

Balıkesir'in Burhaniye 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf ve Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi 13 yaşındaki Cevdet Uysal, bilişim teknolojileri öğretmeni Tarık Olpak'ın danışmanlığında trafikte oluşan bazı kazaları engellemek için ‘Tehlikeye değil hayata kapı aç’ adlı proje geliştirdi. Dikiz aynalarına yerleştirilen sensörler yardımıyla park halindeki aracın yanından geçenleri algılayıp, kapılarının otomatik olarak kilitlenmesiyle olası trafik kazasının önlenmesini amaçlayan proje, TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışması'nda teknoloji tasarı alanında üçüncü oldu.

‘PROJEYLE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ARTTIRILABİLİR’

Uysal, projesini can ve mal güvenliğini arttırmak için tasarladığını ve hayata geçirmeyi amaçladığını söyledi. Aracın dikiz aynalarında hareket, mesafe ve park sensörünün bulunacağını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Kapı koluna dokunulduğunda park sensörü bunu algılıyor ve yan aynalarda bulunan hareket ve mesafe sensörü sayesinde aracın arka kısmında dört metre mesafede hareketli bir cismin olup olmadığını algılıyor ve kapı bu sayede kilitleniyor. Cihazın üstünde bulunan led ışıklar sayesinde arkada bir cisim yoksa yeşil yanıyor. Varsa kırmızı yanıyor. Böylece bu projeyle trafikte can ve mal kaybının önüne geçmiş oluyoruz. Projem hayata geçtiğinde gelecekte genellikle elektrik enerjili araçlar olacağı için hiçbir enerji kaybı yaşanmadan rahat bir şekilde can ve mal güvenliği arttırılabilir. 100 liradan daha az bir maliyetle araçlara yerleştirilebilecek sensörlerle yapılabilecek proje, araçlarda rahatlıkla kullanılabilecek.”

Projenin danışman öğretmeni Tarık Olpak da öğrencisinin daha önce de bazı yarışmalarda ödüller aldığını belirterek, "Cevdet'in geliştirdiği projeyle araç içi ve dışı can ile mal güvenliğini arttırarak trafik kazalarının bir nebze de olsa azalacağına inanıyorum. Her geçen gün gelişen akıllı ulaşım sistemleri gibi teknolojiler Cevdetler sayesinde bugün bulunduğumuz noktaya geldi" diye konuştu.