Yavuz Sultan Selim kimdir? I. Selim dönemi savaşları ve olayları neler? Yavuzun hayatı, sözleri ve kişiliği

Yavuz Sultan Selim 1. Selim olarak da bilinmektedir. Osmanlı imparatorluğunun 9. padişahıdır. Ayrıca 88. İslam halifesidir.

Yavuz Sultan Selim Kimdir?

Yavuz Sultan Selim ilk Türk İslam halifesidir. Osmanlı imparatorluğunun 9. padişahıdır. 1470 yılında Amasya'da dünyaya gelmiştir. Babası II. Bayezid annesi ise Gülbahar Hatun'dur. Ayşe Hafta Sultan ve Ayşe Hatun adında iki eşi vardır. Bu evliliklerden 10 tane çocuğu dünyaya gelmiştir. Yavuz Sultan Selim Anadolu'da birliği sağlamayı başarmış olan ilk padişah olarak bilinmektedir. Padişahlık döneminde pek çok toprağı Osmanlı devletine katmıştır. Bu dönemde Osmanlı devletinin yüz ölçümü oldukça genişlemiştir.

Yavuz Sultan Selim Osmanlı imparatorluğunun ticaret ağını da genişletmiş bir padişahtır. Bundan dolayı döneminde Osmanlı imparatorluğu iyice büyümüş ve gelişmiş bir devlet olmuştur. Yavuz Sultan Selim babası olan II. Bayezid'e darbe yaparak tahta çıkmış bir padişahtır.

Selim Dönemi Olayları ve Olayları Neler?

1) Osmanlı - İran İlişkileri

Yavuz Sultan Selim dönemine ki en önemli olaylardan birisi Osmanlı İran ilişkileridir. II. Bayezid döneminde Osmanlı imparatorluğu ve İran ilişkileri bozulmuştu. Safevi devleti Anadolu'da Şii faaliyetlerini arttırdığından ötürü bu iki devlet arasında ilişkiler bozulmuştur. Yavuz Sultan Selim'de bundan ötürü İran'ı büyük tehlike olarak görüyordu. İran'dan her an gelebilecek olan tehlikeye karşı İran'ın üzerine doğru yürüdü. Bunun sonucunda Tebriz'de Osmanlı imparatorluğu hakimiyeti altına girdi.

Bu seferden sonra Anadolu'da bulunan Dulkadiroğulları beyliğine de tamamen son vermiş oldu.

2) Mısır Seferi ve Memlük Devleti'nin Ortadan Kaldırılması

Yavuz Sultan Selim'in yapmış olduğu en önemli savaşlardan birisidir. Bu savaşın sonucunda Memlük sultanlığı tamamen ortadan kaybolmuştur. Osmanlı imparatorluğu bunun sonucunda İslam dünyasının lideri haline gelmiştir. Suriye, Filistin ve Hicaz bu savaşın sonucunda Osmanlı devleti topraklarına katılmıştır. Böylece Osmanlı imparatorluğunun sınırları Kuzey Afrika'ya kadar uzanmış oldu. Ayrıca baharat yolu da Osmanlı imparatorluğu hakimiyeti altına girdi.

3) Çaldıran Savaşı

Yavuz Sultan Selim döneminde yaşanmış olan savaşlardan birisidir. Çaldıran ovasında Osmanlı ordusu ve İran ordusu karşı karşıya geldi.

Yavuz Sultan Selim'in Hayatı

Amasya'da doğan Yavuz Sultan Selim şehzadeliğinin büyük bir bölümünü de bu şehirde geçirdi. Arapça ve Farsça dillerini küçük yaşlardan itibaren öğrendi. Devletin idaresini iyice öğrenmesi açısından Trabzon valiliğine atandı. Trabzon'a akın düzenleyen Gürcüler'e yönelik vali iken seferler düzenledi. Vali iken Kars, Ardahan, Erzurum ve Artvin'i Osmanlı imparatorluğu topraklarına kattı. Şehzadeliği döneminde babasına karşı darbe yaptı ve babası henüz hayatta iken devletin idaresini eline aldı.

Yavuz Sultan Selim'in Sözleri ve Kişiliği

" Cesaret insanı zafere götürürken, korkaklık ise insanı ölüme götürür. "

" Şah İsmail üzerine seferlerim vardır. "

" Be hey asker kıyafetli korkaklar! Asker'de yapılan itaat emre karşı gelmek midir? "

Yavuz Sultan Selim keskin bir zekaya sahipti. Azimli ve mert bir insandı. Ayrıca olayları çabuk kavrama özelliği vardı. Yüce bir himmete sahip bir padişahtı.