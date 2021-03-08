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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 08.03.2021 - 04:55 | Son Güncelleme:

Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri her toplum için çok kıymetlidir. Literatürümüzde sayısız atasözü bulunmaktadır. Bu atasözleri her konuda söylenmiş olabilirler. Örneğin edepsizlikle ilgili söylenmiş pek çok atasözü bulunur. Bu atasözlerinden biri de yavuz hırsız ev sahibini bastırır atasözüdür. Peki, bu atasözü hangi anlamlara gelmektedir? Bu atasözünü nasıl bir cümle içinde kullanabiliriz? İşte tüm merak edilenler.

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır atasözü, edepsizlikte çığır açmış kişilerin kendi suçlarını kolaylıkla bir başkasına yükleyebilecekleri anlamına gelmektedir.

 Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Suçlu olan bir kimse, kendini aklamak ve haklı çıkarmak uğruna zarar verdiği kişiyi suçlayabilir. Bu tarz kimseler edepten ve ahlaktan yoksundurlar. Tüm istedikleri kar elde etmek ve kendilerinin suçsuzluğunu kanıtlamaktır. Bu gibi kişiler genelde zayıf ve masum kişilere zarar vererek, üstüne de zarar verdikleri kişileri suçlu ilan ederler. Bu gibi insanlardan uzak durmak gerekir.

 Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Ondan uzak dur yoksa senin de başın belaya girer, yavuz hırsız ev sahibini bastırır!

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