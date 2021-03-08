Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır atasözü, edepsizlikte çığır açmış kişilerin kendi suçlarını kolaylıkla bir başkasına yükleyebilecekleri anlamına gelmektedir.

Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Suçlu olan bir kimse, kendini aklamak ve haklı çıkarmak uğruna zarar verdiği kişiyi suçlayabilir. Bu tarz kimseler edepten ve ahlaktan yoksundurlar. Tüm istedikleri kar elde etmek ve kendilerinin suçsuzluğunu kanıtlamaktır. Bu gibi kişiler genelde zayıf ve masum kişilere zarar vererek, üstüne de zarar verdikleri kişileri suçlu ilan ederler. Bu gibi insanlardan uzak durmak gerekir.

Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ondan uzak dur yoksa senin de başın belaya girer, yavuz hırsız ev sahibini bastırır!