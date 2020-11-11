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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 11.11.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

'Yavrum ara tatiller hakkınızdır'

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'Yavrum ara tatiller hakkınızdır'
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16-20 Kasım tarihlerinde bir haftalık ara tatil olacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Çocuklar beni okulda görür görmez 'Hoca’m, ara tatil olacak mı?' diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum. 16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum” dedi.

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