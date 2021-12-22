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Kedilerin hayatı genellikle yemek yemekle geçmektedir. Çünkü kediler gün içerisinde oldukça fazla yemek yerler. Yemek seçimleri ise kedilere göre değişmektedir. Bazı kedilerin yedikleri yiyecekleri birçok kedi yetmeyebilir. Bundan dolayı kedilerin yemek seçimleri hakkında net bir şey söylemek zordur. Her kedi farklı bir beslenme alışkanlığı seçebilir.

Yavru, Cins ve Büyük Kediler Pişmiş, Sahanda ve Çiğ Yumurta Yer mi?

İnsanlar için çok faydalı besinler arasında yumurta ilk sıralarda gelmektedir. Özellikle birçok kişi gününü yumurta yiyerek geçirmektedir. Tabi bundan dolayı kedilerinde yumurta yiyip yemedikleri merak edilmektedir. Kedilere baktığımız zaman birçok kedinin yumurta yediği görülmektedir. Bazı kediler yumurta yemese de birçok kedinin yumurtayı severek tükettiği görülmektedir. Zaten yumurta gibi ürünler kedilerin yemesi için uygundur.

Yavru kediler birçok besini yeni tanıdıkları için yumurtayı da yemekte zorlanırlar. Ancak yine de yumurta yedikleri söylenebilir. Cins ve büyük kediler ise besinleri daha kolay yerler. Bundan dolayı da büyük ve cins kedilerin yumurta yedikleri görülmektedir. Yumurtanın çiğ olması kedilerin ilgisini çekmez ancak pişmiş veya sahanda yapılan yumurta kedilerin ilgisini çekebilir.