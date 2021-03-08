Yavaş Atın Çiftesi Pek Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yavaş Atın Çiftesi Pek Olur atasözünde içine kapanık kişiler anlatılır. Yavaş At içine kapanık kişileri simgeler. Çifte kelimesi ise sakin insanların belli başlı olaylar karşısında gösterdikleri tepki anlamında kullanılmıştır. Yavaş Atın Çiftesi Pek Olur atasözünün anlamı nedir? Merak edenler için örnek cümlelerle derledik.

Atasözlerinin söyleniş şekilleri yerden yere göre değişebilir. Bu atasözü birçok yerde ''Sessiz Atın Çiftesi Pek Olur'' şeklinde kullanılmaktadır.

Yavaş Atın Çiftesi Pek Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlamı: Toplumun bazı kesimlerince sessiz, sakin ve kendi halinde olan insanlar korkak kişiler olarak görülür. Bu insanların çok fazla üstüne gidildiğinde ise hiç de korkak olmadıkları anlaşılır. ''Adamın Yere Bakanından Suyun Sessiz Akanından Kork'' sözü de aynı anlama gelir.

İkinci Anlam: Bazı insanlar içe kapanıktır ve karakterleri hakkında çevrelerine çok fazla ipucu vermezler. Onları sadece belli başlı olaylar karşısında verdikleri tepkilere tanık olunca tanıyabiliriz.

Yavaş Atın Çiftesi Pek Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sen onun öyle sakin durduğuna bakma, yavaş atın çiftesi pek olur.