Yatırım Fonu Nedir Ve Çeşitleri Nelerdir? Yatırım Fonu Nereden Ve Nasıl Alınır? Yatırım Fonu Getirileri

Düşük risk oranına sahip nitelikteki cazip kazanç kaynaklarından biri olarak görülmekte olan ve profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi esasına dayalı olan kolektif bir yatırım aracı konumundaki yatırım fonu ile alakalı olarak bilinmesi gerekli olan tüm bilgiler önemlidir.

Yatırım Fonu Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Yatırım fonu yatırımcılar üzerinden katılma payı karşılığı olarak toplanan birikimler sonucu meydana gelen portföyün yatırımcılar hesabına, çeşitli sermaye ve para piyasası araçlarında profesyonel yöneticiler tarafından riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre yönetildiği mal varlıklarıdır. Bu kapsamda her bir yatırımcı fonun sahip durumda olduğu portföyün bir bölümünü temsil eden katılma payı alarak fona ortak olur.

Bir Yatırım Fonuna katılım süreci, birden çok işlem yürütülüp ardından bu işlemleri takip etmek mecburiyetinde kalmaksızın, aynı anda birden çok ürüne yatırım yapılması manasına gelmektedir. Ürünlerin, küresel sermaye piyasalarına ve Türk sermaye piyasalarına erişimi olan, piyasadaki en iyi fırsatlardan ortaya çıktıkları anda istifade etmeyi hedefi olarak belirleyen profesyonel portföy yöneticileri tarafından gerçekleştirilir. Yatırım fonun da kendi için bir çok çeşitliliği söz konusudur.

Yatırım Fonu Çeşitleri ise şunlardır: Yatırım portföyünün içerdiği finansal araçlara göre pek çok farklı türde yatırım fonun varlığı söz konusudur. Bunlar;

- Hisse Senedi Fonu,

- Sektör Fonu,

- Yabancı Menkul Kıymetler Fonu,

- Gayrimenkul Yatırım Fonu,

- Likit fon, Tahvil ve Bono Fonu,

- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu,

- Kıymetli Madenler Fonu,

- Altın Fonu, Grup Fonu,

- İştirak Fonu,

- Emeklilik Yatırım Fonları,

- Borsa Yatırım Fonları,

- Garantili Fon,

- Karma Fon,

- Korunma Amaçlı Fon,

- Değişken Fon,

- Fon Sepeti

- Serbest Yatırım Fonu

Yatırım Fonu Nereden ve Nasıl Alınır?

Yatırım fonu alma işleminin gerçekleştirmek isteyen insanların çok fazla araştırdığı bir konu da yatırım fonu nereden alınır sorusu ve nasıl alınır konusu olmaktadır. TEFAS da işlem gören fonlar için; Katılma paylarının alım ve satımı TEFAS’a üye durumunda olan fon dağıtım kuruluşları vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. TEFAS dışı olan fonlar için ise; TEB Portföy ile aktif dağıtım sözleşmesi imzalanmış durumdaki kurumlar vasıtasıyla fon katılma payı alınıp sata bilme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Yatırım fonu nasıl alınır sorusuna şu şekilde yanıt vermek doğru olacaktır: Yatırım fonu tüm banka ve yatırım kuruluşlarının internet siteleri üzerinden kolaylıkla alınıp satılabilmektedir. Yatırım fonu alım işlemi gerçekleştirebilmeniz için tek ihtiyacınız bir banka hesabı açmaktır.

Yatırım Fonu Getirileri

Yatırım Fonları almak için banka hesabına ihtiyacınız vardır. Bunun için dilediğiniz bankadan hesap açarak yatırım fonu alım satım işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Yatırım fonları getirilerine ise yalnızca bir tıkla erişim sağlayabilirsiniz. Bankalar tarafından kullanılan fon filtreleme fonksiyonunu kullanarak tür, yönetici, büyüklük verilerine göre fonları filtreleyeme olanağı bulabilirsiniz. Böylece fon çeşitlerinin getirilerini kolaylıkla karşılaştırabilirsiniz.

Tüm fonların fon bültenlerine erişim sağlayarak varlık dağılımı, temel bilgileri, mevduat, kıstas veya endeks aracılığıyla karşılaştırmalı getirisi, son 6 aylık ve son 1 yıllık getiri ve fiyat grafiğine ulaşım sağlayabilirsiniz. Fon bazında ekstre alımı yapabilir ve getirinizi daha iyi inceleme olanağına erişebilirsiniz. Bankaların fon alım ve satım işlem menüleri son derece kolaydır. Fon getiri performansı, maliyet ve kar/zarar gibi önemli bilgiler alım satım ekranlarında yer almaktadır.