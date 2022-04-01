Yatay geçiş başvuruları 11 Nisan’da başlıyor

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YÖK Başkanı yaptığı açıklamayla sürecin nasıl işleyişine dair detayları paylaştı. İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda yapılan basın toplantısında, “Üzerimize düşen sorumluluk gereği, Ukrayna’da öğrenimlerini yarıda bırakarak ülkemize dönmek zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin eğitimlerinin aksamadan devam edebilmesini hedefliyoruz” diyen Özvar, bu konuda atılacak adımları şöyle anlattı:

“Kontenjanlar yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından belirlenerek 11 Nisan Pazartesi gününden önce internet sayfalarında yayımlanacaktır. Öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekiyor.

Yükseköğretim kurumları başvuruları değerlendirip, kontenjanın yarısı kadar yedek adayla birlikte 20 Nisan mesai saati bitimine kadar sonuçları internet sayfalarında ilan edeceklerdir. 21-22 Nisan tarihlerinde asil adayların kayıtları yapılacaktır. Boş kontenjan kalması durumunda, yedek aday listeleri 23 Nisan’da ilan edilerek yedek aday kayıtları, 25 Nisan mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. İlan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

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BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI 4 BİN

Başvururan öğrenci sayısıyla ilgili rakamlar da veren YÖK Başkanı Özvar sözlerine şöyle devam etti:

Bugüne kadar YÖK’ün web sayfası aracılığıyla bilgisini paylaşan öğrenci sayısı toplam 4 bin 8’dir.

Bu öğrencilerin yüzde 20’si İstanbul, yüzde 6’sı İzmir, yüzde 5’i Ankara kalanları da diğer illerde ikamet etmektedir. Öğrencilerin 3 bin 218’i erkek, 789’u kadın öğrencidir. Başvuruda bulunanların yüzde 29’u tıp fakültesi, yüzde 10’u diş hekimliği, yüzde 9’u hukuk ve yüzde 5 buçuğu mimarlık öğrencisidir. Bu dört programa kayıtlı olduğunu beyan eden öğrencilerin toplam başvuranların içindeki oranı yüzde 54 buçuğu bulmakta.

BAŞVURU YAPANLARIN YÜZDE 26’SI YKS’YE GİRMEMİŞ

Başvuruda bulunanların yüzde 74’ü daha önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS’ye girmiş öğrencilerdir. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 60’ı hazırlık, 1 ve 2'nci sınıfa kayıtlıdır. Yurt dışından ülkemizdeki bir üniversiteye yatay geçiş için öncelikle kayıtlı olunan üniversitenin tanınması gerekiyor. Kurulumuzca tanınan Ukrayna üniversitelerinin isimleri Başkanlığımız internet sayfasında yer almaktadır

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YKS PUANI YOKSA YURT DIŞINDAKİ SINAVINA BAKILACAK

Bundan sonra ise yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayın Türkiye’deki ÖSYS-YKS sınavlarına girip girmediği tespit edilecek, girmiş ise aldığı puana göre bir değerlendirme yapılacaktır. ÖSYS-YKS’ye girmemiş ise, adayın kabul edilen SAT ve Abitur gibi uluslararası bir sınava girip girmediğine ve girmiş ise aldığı puanlara bakılacaktır. Aday bu sınava da girmemiş, fakat Ukrayna’daki bir üniversiteye kayıt yaptırmış ise, o adayın kayıt yaptırdığı üniversitenin, uluslararası üniversite sıralamalarında kabul edilen bir seviyede olup olmadığına göre değerlendirme yapılacaktır. Özel öğrencilik statüsü için bu şartlara bakılmayacaktır.

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EN AZ BİRİNCİ SINIFA DEVAM EDİYOR OLMALI

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmek için yurt dışında kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve öğrencinin hazırlık sınıfı hariç kayıtlı olduğu programda en az birinci sınıfa devam ediyor olması gerekmektedir.

BİR DİPLOMA PROGRAMI İÇİN 40 KONTENJAN

Belirlenecek kontenjanlar, bir diploma programında sınıf ayırımı gözetilmeksizin ortaöğretimini ülkemizde tamamlayan öğrenciler için toplam 40’ı, ortaöğretimini yurt dışında tamamlayanlar ile yabancı uyruklu öğrenciler için ise 20’yi geçemez.”

O BÖLÜM TÜRKİYE’DE YOKSA EN YAKIN BÖLÜME YERLEŞECEK

Öğrenci, Ukrayna’da öğrenim gördüğü diploma programının ülkemizde eşdeğerinin bulunmaması halinde, ilgili programın ders kazanımları ve içerikleri üniversitenin mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek en yakın diploma programına yerleştirilir.”

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ÖZEL ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ

Özvar özel öğrencilik statüsünün şartları hakkında ise şunları söyledi:

“Ukrayna’da bir üniversiteye kayıtlı olup, yatay geçiş değil de, Türkiye’de özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen adaylar için de gerekli kolaylıkları sağladık. Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna’daki bir yükseköğretim kurumunun örgün veya yaygın bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK DİPLOMA HAKKI VERMİYOR

Özel öğrencilik hakkından yararlanılabilmesi için öğrencinin, en az birinci sınıfa devam ediyor olması gerekir. Bir yükseköğretim kurumunun hazırlık sınıfına kayıt olmak tek başına ülkemizdeki bir diploma programında özel öğrencilik imkanından yararlanma hakkı vermez. Özel öğrencilik, süresi ne olursa olsun, özel öğrencilik imkânından yararlanılan üniversiteden diploma/unvan/statü talep etme hakkı vermez. Özel öğrencilik statüsünde öğrenim gören öğrencilere, dönem sonunda, aldıkları teorik/uygulamalı derslere ilişkin AKTS kredileri ve sınav sonuçları gibi kazanımları gösteren onaylı bir belge verilir.

Özel öğrenci, yetkili kurulları tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür. Vakıf yükseköğretim kurumları özel öğrencilerden, özel öğrencilik talebinde bulunulan diploma programına kayıtlı Türk vatandaşı öğrencilerin dönem başına ödediği ücretten fazlasını talep edemez. Vakıf üniversiteleri burs sağlamak isterse sağlayabilir.

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ÖZEL ÖĞRENCİLİK İÇİN BAŞVURU 26-29 NİSAN

Yatay geçiş başvurusu yapan ancak yararlanamayan öğrencilerin ise 26-29 Nisan tarihlerinde özel öğrencilik için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları gerekmekte.”

UKRAYNALI BİLİM İNSANLARINA KAPIMIZ AÇIK

Ukraynalı bilim insanlarıyla ilgili de bir çalışma yapmayı planladıklarını söyleyen YÖK Başkanı,”Türkiye tarihin her döneminde dünyanın önemli entelnektüel kesimlerine kapıların açmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman söylediği gibi, dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur ve garip varsa tüm gücümüzle biz onların yanındayız” dedi.