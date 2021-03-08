Yatan Aslandan Gezen Tilki Yeğdir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözlerinin en belirgin özelliklerinden biri de içerisinde kişilerin adlarını kullanmak yerine hayvanlar üzerinden benzetme yapılarak genellemesidir. Her dönemde güncelliğini yitirmemesinin kaynağı da hayvanlara verilen ad ve özelliklerin aynı olmasıdır.

Yatan Aslandan Gezen Tilki Yeğdir Atasözünün Anlamı Nedir?

Yatan aslandan gezen tilki yeğdir atasözü aslan gibi güçlü kuvvetli olunsa da hiçbir şey yapmadan öylece kalmanın yani tembelliğin gezen tilkiye yeğlenmesi olarak anlatılmaktadır. İnsanların tembel olmasının ve faydasız olmalarının olumsuz bir durum olduğunu göstermektedir. Gezen tilki ise etrafta gezinip dolaşan anlamına gelmektedir. İnsan kendinde var olan güce ve sahip olduğu özelliklere güvenerek hiçbir faydalı iş yapmazsa kabiliyetlerini kullanmazsa gücünün bir anlamı olmadığını ifade etmektedir.

Yatan Aslandan Gezen Tilki Yeğdir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Zengin olarak doğabilirsin ama yeteneklerini geliştirmelisin çünkü yatan aslandan gezen tilki yeğdir.

Kazanmak için çalışmak zorundasın yatan aslandan gezen tilki yeğdir akıllı olman seni başarılı yapmaz.

Elinden geleni yapmalı ve zorlukları aşmalısın yatan aslandan gezen tilki yeğdir çabalamazsan elde edemezsin.

Atasözünün hayatta karşılığı genellikle başarmak üzerine yorumlanmaktadır.

​​​​