Yaşlı bakımı, havacılık ve denizcilik yükselişte... Tercihlerde öncelik ‘iş imkânı’ oldu

Haberin Devamı

Bu yıl YKS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388’ine yerleştirme yapıldı. Adaylar, yeni açılan yapay zeka kontenjanlarının tamamına yerleşti. Ancak bu programların yanı sıra önceki yıllara kıyasla bu yıl adaylar tarafından ilginin azaldığı ve yükseldiği farklı bölümler de var. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “Bir bölümün sıralaması yükselmişse o programa duyulan ilgi artmış, düşmüşse de ilgi azalmış demek oluyor” diyerek yerleştirme sonuçlarına göre adayların yönelimlerini şöyle değerlendirdi:

YURT DIŞINDA ÇALIŞMAYI PLANLIYORLAR

“Sayısalda gerontoloji yani yaşlılık bilimi bölümüne bu yıl büyük bir yönelim oldu. Adaylar, gerontoloji eğitimi alıp ardından Avrupa ülkelerinde çalışmayı düşünerek bu alanı tercih etmiş olabilir. Türkiye’de yaşlı nüfusun artıyor olması da bu bölüme ilginin nedeni olarak görülebilir. Geçtiğimiz yıl 545 bin sıralamayla girilebilen bölüm, bu yıl 410 bin seviyelerine yükseldi. Önceki yıllarda adaylar, bu bölüme burun kıvırırlardı ancak bu sene görüyoruz ki adaylar daha somut iş bulabilecekleri bölümlere ilgi göstermeye başlamış. Bunun dışında dil konuşma terapisi, havacılık ve uzay mühendisliği, şehir bölge planlama, gemi inşaatı bölümleri de öne çıktı. Tıp, eczacılık ve diş hekimliği gibi bölümlerde ise öğrenci yönelimleri pek değişmedi.

Haberin Devamı

ATAMA SAYILARI TERCİHLERİ ETKİLEDİ

Sayısal alanda ilginin en azaldığı bölüm, ilköğretim matematik öğretmenliği oldu. Bu yıl atamalarda bölüm mezunlarının atama sayısının düşük olması, adayların tercihlerine de yansımış durumda. Haliyle sayısal alandan hazırlanan adaylar bu durumu fark ederek farklı bölümlere yönelmişler. İlköğretim matematik öğretmenliğinin kontenjanlarında geçtiğimiz yıl yüzde 100 doluluk yaşanırken bu yıl yüzde 59 oranında bir doluluk var. Ayrıca programa geçtiğimiz yıl 104 bininci sıradaki adaylar yerleşmişken bu yıl 262 bininci sıradakiler buraya yerleşebilmiş. Fen bilgisi öğretmenliği de sayısal alanda popülerliğini kaybedenler arasında. Yani sayısala genel olarak baktığımızda öğretmenlik bölümlerinin adaylar tarafından cazip bulunmadığını görüyoruz.

Haberin Devamı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE YÖNELİM AZALDI

İlginin azaldığı öğretmenlik bölümlerini ise finansal risk analisti yetiştiren aktüerya bilimleri, matematik, yazılım mühendisliği, zootekni, toprak bilimi ve biyoloji gibi alanlar takip ediyor. Sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz bir gelişme de bu yıl bilgisayar mühendisliğine olan yönelimin azalması. Yazılım ve bilgisayar mühendisliği son birkaç yıldır sayısal alanda tıp bölümünün bile önüne geçerek adaylar tarafından en çok tercih edilen programlar arasında yer alıyordu. Ancak adaylar, bu alanda çok fazla mezunun olması nedeniyle gelecekte iş bulmanın o kadar kolay olmayacağını fark ederek bu bölümü tercih etmemiş olabilir. Yeni açılan yapay zeka bölümleri de bu durumun ortaya çıkmasına ufak da olsa katkı sağlamış olabilir.

Haberin Devamı

HUKUKTA DA DÜŞÜŞ VAR

Eşit ağırlıkta genel olarak popülerliğini yitiren birkaç bölüm var. Bunlar spor yöneticiliği, arkeoloji ve hukuk oldu. Hukukta yaklaşık 8 bine yakın bir sıralama düşüşü var. Yani sıralaması daha düşük olanlar bu bölüme yerleşebilmiş. Diğer yandan bu alanda adayların en çok ilgi gösterdiği bölümler; denizcilik işletmeleri, havacılık ve sağlık yönetimi oldu. Bunların dışında eşit ağırlık bölümlerine olan yönelimin genel olarak bu yıl arttığını söylemek mümkün. Sözel alandaki bölümlerin de kontenjanları azalmıştı. Bu nedenle bu yıl sözel puan türündeki bölümlere girmek zorlaşmıştı. Ancak burada en çok sosyal bilgiler öğretmenliğine olan ilginin azaldığını görüyoruz. Bu yıl adaylara tercih döneminde verilen ‘okumayın, atanamazsınız’ tarzı öneriler kendini göstermiş gibi duruyor.

Haberin Devamı

FRANSIZCA SIRALAMASINI 17 BİNE YÜKSELTTİ

Dil puan türüyle girilen bölümlerde de Arap dili ve edebiyatı, Arapça mütercim tercümanlık ve Almanca öğretmenliğine olan ilgi azalmış. En yüksek artış ise Fransızca mütercim tercümanlık oldu. Bu bölümü geçen yıl 106 bin seviyelerinde sıralaması olan adaylar tercih ederken bu yıl sıralama 17 bin seviyelerine yükseldi. İngilizce mütercim tercümanlık bölümüne yerleşemeyeceğini düşünenlerin bu bölüme yöneldiğini tahmin ediyorum.”

2 YILLIKLAR YÜZDE 100’E YAKIN ORANDA DOLDU

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüyle tercih edilen 2 yıllık meslek yüksekokullarında ise bilgisayar programcılığına olan ilginin azaldığına dikkat çeken Ünsal, şöyle devam etti: “Özellikle yaşlı bakımı ile evde hasta bakımı bölümlerinde rekor bir artış var. Bu yıl 2 yıllık bölümler yüzde 100’e yakın oranda doldu. Bunun nedeninin, adayların 4 yıl yerine 2 yıl okuyup daha hızlı iş hayatına atılmak istemesi ve belki yurt dışına çıkmayı düşünmesi olabileceğini tahmin ediyorum.”

Haberin Devamı

EK YERLEŞTİRMEDE KONTENJANLAR ARTABİLİR

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, şu an kontenjanlarda 28 bin 944 kişilik boşluk olduğunu belirterek, “Ancak ek yerleştirme döneminde bu rakamın böyle kalmayacağını ve 150 bine kadar boş kontenjanın ortaya çıkacağını ön görüyorum. Yani kazandığı halde kaydını yaptırmayan 120 bine yakın aday olabilir. Bu durum her yıl yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 25 bin boş kontenjan vardı ve bu rakam ek yerleştirme döneminde 160 bine çıkmıştı. Hatta ek yerleştirme sonrasında da 74 bin kontenjan boş kalmıştı” dedi.