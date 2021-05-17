Yaşlı Adam Ve Deniz kitabını kim yazmıştır? Yaşlı Adam Ve Deniz kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Yaşlı Adam Ve Deniz kitabı toplam 127 sayfadan oluşmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir kitap olan Yaşlı Adam Ve Deniz kitabı aynı zamanda ödül de kazanmıştır. Bu kitap Pulitzer kurgu ödülünü de kazanmıştır.

Yaşlı Adam Ve Deniz Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Küba'da bir balıkçı yaşamaktadır. Bu balıkçı ise büyük balık avlamak ister. Fakat hiçbir zaman avlayamaz. Yaşlı bir Kübalı balıkçının denizde ki av macerasını anlatan bu kitap sürükleyici bir konuya sahiptir. Yaşlı Adam Ve Deniz kitabının ana fikri ise bir hedefe yoğunlaşmışsak o hedef üzerinde gitmeliyiz. Eğer bu hedefe giderken bazı zorluklar dahi çeksek başarısız dahi olsak yine de bu başarısızlıklardan ders çıkarmalı ve yine hedefimize devam etmeliyiz.

Yaşlı Adam ve Deniz Kitabını Kim Yazmıştır?

Yaşlı Adam ve Deniz kitabını Ernest Hemingway yazmıştır.

Yaşlı Adam ve Deniz Özet

Yaşlı balıkçı adam Küba'da yaşıyordu. Hayatını sürekli balık avlayarak idame ettiriyordu. Son aylarda ise hiç balık tutamaz hale gelmişti. Tam 84 gündür balık tutamayan yaşlı adam artık tek değil kalabalık bir şekilde balık avlamanın daha iyi olduğunu düşündü. Bundan dolayı da ilk olarak kalabalık olarak balıkçılarla balık tutmaya başlarken yine umduğunu bulamadım. Bu sefer tekrardan kendisi yalnız başına açıldı. Kayığa atladı ve balık tutmak için epey bir açıldı. O kadar fazla açılmıştı ki geriye baktığında kıyı gözükmemekteydi.

Yaşlı adam buradan ayrıldıktan sonra diğer balıkçıların ağlarına birçok balık takıldı. O yanlarından ayrıldıktan sonra bütün balıkçıların kısmeti açıldı. Yaşlı adam denize açılınca yanında daima bir tane çocuk vardı. O çocuk yaşlı adamın yardımcılığını yapıyor ve o ne istiyorsa hemen anında yerine getiriyordu. Aynı zamanda avdan döndükten sonra yaşlı adamın tutmuş olduğu bu balıkları eve kadar taşıyordu bu çocuk. Bir nevi eli ayağı koluydu bu çocuk yaşlı adamın. Yaşlı adamı her sabah erkenden uyandırır ve güne hazırlanmasında yardımcı olurdu. 84 gündür balık tutamayınca bu çocuğun ailesi artık bu yaşlı adamının kısmetinin olmadığını düşünüyordu.

Fakat çocuk böyle düşünmüyordu sürekli olarak yaşlı adamın yardımcılığını yapmaya devam ediyordu. Sabah olmuştu ve yaşlı adam balığa gidecekti. Çocuğu da kaldırdı fakat bugün yalnız gideceğini söyledi. Çocuğu ilk kez yanına almamıştı. Yaşlı adam tek başına epey bir açıldı. Yine kıyıyı göremez hale gelmişti. Elindeki oltayı denizin ortasına doğru salladı. Fakat yine balık gelmiyordu. Balıklar adeta küsmüştü onda. Tam o esnada ise oltanın ucu aşırı derecede ağırlaştı. Balıkçı o can havli ile balık takıldığını düşünerek oltayı hızlı hızlı sarıyordu. Bu ucuna takılan balığın çok büyük bir balık olduğu kanaatine vardı. Fakat onunla nasıl baş etmesi gerektiğini bilmiyordu. Çünkü çok ağırdı.

Yaşlı Adam ve Deniz Karakterleri

- Manolin

- Perico

- Santiago

- Martin

- Joe Di Maggio