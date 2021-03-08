Yaşın Yanında Kuru da Yanar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri büyüklerimizin ve atalarımızın karşılaştıkları olaylar ya da yaşadıkları duygular üzerine söyledikleri sözlerden oluşur. Bu sözler hem öğüt vermekte, hem de hayat üzerine çok derin tespitler içermektedir. Bu atasözleri artasında günlük hayatımız içerisinde en çok kullandıklarımızdan biri yaşın yanında kuru da yanar atasözüdür. Peki, yaşın yanında kuru da yanar atasözü cümle içinde nasıl kullanılır ve anlamı nedir? İşte tüm merak edilenler.
Yaşın yanında kuru da yanar atasözü, hiç suçu olmayan birinin, suçluların yanında bulunduğu için suçlu sayılması anlamına gelmektedir.
Yaşın Yanında Kuru da Yanar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Herhangi bir sebeple suç işlemiş bir kişinin yanında bulunan bir başka kişi, suçsuz olduğu halde suçlunun yanında bulunduğu için ceza alabilir. Ya da örneğin bir öğrenci bir disiplin suçu işlediğinde, o sırada yanında bulunan ve suçu olmayan bir öğrenci de disipline sevk edilebilir.
Yaşın Yanında Kuru da Yanar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ona yaşın yanında kuru da yanar dedim, ama beni dinlemedi ve onların yanına giderek suçsuz olduğu halde hapse girdi.