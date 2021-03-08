Yaşın Yanında Kuru da Yanar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yaşın yanında kuru da yanar atasözü, hiç suçu olmayan birinin, suçluların yanında bulunduğu için suçlu sayılması anlamına gelmektedir.

Yaşın Yanında Kuru da Yanar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Herhangi bir sebeple suç işlemiş bir kişinin yanında bulunan bir başka kişi, suçsuz olduğu halde suçlunun yanında bulunduğu için ceza alabilir. Ya da örneğin bir öğrenci bir disiplin suçu işlediğinde, o sırada yanında bulunan ve suçu olmayan bir öğrenci de disipline sevk edilebilir.

Yaşın Yanında Kuru da Yanar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ona yaşın yanında kuru da yanar dedim, ama beni dinlemedi ve onların yanına giderek suçsuz olduğu halde hapse girdi.