Yaşı kadar dil biliyor

9 yaşında izlediği bir filmden etkilenen Eva, İngilizce öğrenerek işe başladı. Ardından fonetiğini ve müziklerini sevdiği için “Neden olmasın?” dedi ve İspanyolca’ya girişti. Öğrenci değişim programı sayesinde evinde ağırladığı Türk arkadaşı sayesinde ise Türkçe öğrenmeye başladı. İnsanlarla ana dilinle konuşabilmenin hayatındaki en büyük mutluluk olduğunu söyle Eva bu yola nasıl çıktığını anlattı:

“HER ŞEY BİR FİLMLE BAŞLADI"

Annem Çek, babam ise Alman. Dolayısıyla iki ana dilim var. Babamla hala Almanca konuşuyorum. Küçükken Mary Poppins’i filmini izledim ve İngilizce kulağıma çok güzel geldi. Yaklaşık dokuz yaşındaydım ve zaten okulda da İngilizce öğrenmek zorundaydım. Müzikle yakından ilgileniyorum, amatör bir şarkıcıyım. İspanyolca şarkıları dinlemeyi çok seviyordum, fonetiği beni cezbediyordu. Hali hazırda çok sevdiğim şarkı söyleme işini ‘Neden İspanyolca yapmayayım?’ diye düşündüm ve bu kez İspanyolca öğrenmeye başladım. Şimdi, her gün dil öğreniyorum. 17 dil konuşuyorum ve öğrenmeye devam ediyorum. Dil öğrenmediğim bir hayatı hayal edemiyorum. Birçok insanla tanıştım ve diller bana dünyanın kapılarını açtı. Tarih ve kültürle yakından ilgileniyorum. Etrüsk ve Aramice gibi unutulmaya yüz tutan, yüzyıllar öncesine ait dillere merak saldım. İçinde 70’ten fazla dilin olduğu mobil bir uygulama keşfettim, Aramice’yi oradan öğreniyorum. Etrüsk dili içinse kitaplardan faydalanıyorum. Etrafımdan her zaman olumlu geri dönüşler alıyorum, sadece şaşırıyorlar. Çekçe, Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Fransızca, Flemenkçe, Yunanca, Türkçe, İbranice, Çince, Japonca, Korece, Aramice, Endenezci ve Arapça biliyorum. Çekçe, Almanca, İngilizce ve İtalyanca en iyi konuştuğum diller arasında. İnsanlarla ana dillerinde konuşmak beni her zaman çok mutlu ediyor. Biriyle ana dillinde konuştuğumda, kalpten kalbe iletişim kurduğumuzu hissediyorum. Bu yüzden, dil öğrenmeyi asla bırakmayacağım.

İSTEYİN YETER

Kulağa çok basit gelebilir ama her zaman müzik dinlerim ve filmler izlerim, bunun çok büyük faydası var. Bence duyarak öğrenme kalıcılık açısından çok önemli. Sesininizin güzel olmasına gerek yok, öğrenmek istediğiniz dilde şarkılar söyleyin! Başlangıçta çok ‘tuhaf’ gelebilir ama ne kadar işe yaradığını göreceksiniz. Daha sonra, insanlarla konuşun, yargılanmaktan korkmayın, bu bir öğrenme süreci. Hata yapmak en iyi öğrenme yöntemlerinden biri. Sonradan öğrendiğin bir dili konuşurken hata yapmak kadar doğal bir şey olamaz. Karşınızdaki insan sizinle dalga geçiyorsa, burada sorun asla sizde değildir. Biraz çaba göstererek temel seviyede de olsa birçok dili öğrenebilirsiniz.

BİR İNSAN BİR LİSAN KAZANDIRDI

Bütün dilleri çok seviyorum ama İtalyanca, Korece, Etrüsk dili ve Türkçe en çok sevdiklerim arasında. Türkçe biraz konuşabiliyorum ve hala öğrenmeye devam ediyorum. Çok güzel bir dil ama zor. Benim için öğrenmesi en zor dil Türkçe oldu sanırım. Gençlerin farklı devletleri ve kültürleri tanımasını amaçlayan Edison isimli bir öğrenci değişim programı var, farklı ülkelerden insanlar Çek Cumhuriyeti’ne geldiler ve bize ülkelerini anlattılar. Bu program kapsamında arkadaşım Eda da, 1 haftalığına Çek Cumhuriyeti’ne geldi, ailem ve ben onu misafir ettik. Onun sayesinde Türkçe öğrenmeye başladım, bana çok kısa bir zamanda temel birkaç şey öğretti. Ardından ben kendim Türkçe öğrenmeye devam ettim. Gelecekte arkeolog olmak istiyorum, bu hayalim için Türkiye’yi ziyaret edip araştırma yapmayı çok istiyorum.”