Yasemin Çiçeği anlamı nedir? Yasemin Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

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İngilizce konuşulan bölgelerde "Jasmine" olarak bilinen Yasemin çiçeğinin renklerine göre farklı anlamları vardır.

Yasemin Çiçeği Anlamı Nedir?

Latince adı "Jasminum" olan yasemin çiçeğinin ana vatanı aslında Himalayalar'dır fakat günümüzde tüm dünyaya yayılmış ve çok sevilen bir çiçektir. Yoğun ve güzel kokusu sebebiyle kozmetik alanında da kullanılmaktadır.

Çok sevilen ve iç mekan çiçeği olarak tercih edilen yasemin çiçeğinin bakımı da oldukça kolaydır. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi pek çok ülkede yasemin çiçeğinin adı kadın ismi olarak da kullanılmaktadır.

Yasemin çiçeğinin 200 civarında türünün olduğu bilinmektedir. Bunun gibi yasemin çiçeğinin beyazdan, pembe ve mora kadar geniş bir renk skalası da mevcuttur. Yasemin çiçeğinin kokusu oldukça rahatlatıcı olduğu için kaygı ve stresi azaltma özeliği bulunur.

Yasemin çiçeği genel olarak güzelliği, zarafeti ve asaleti simgeler. Tarih boyunca da birçok medeniyette yasemin çiçeği bu anlamı ile ön plana çıkmıştır.

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Yasemin Çiçeği Neyi Simgeler Ve İfade Eder?

İnsanlar gibi çiçeklerin de anlamları olduğu yüzyıllardır yazılıp çizilmektedir. Daha 1600-1700'lü yıllarda çiçeklerin anlamlarını anlatan eserler yazılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda da botanik ve çiçekler konusuna çok ciddi önem verilmiştir. Osmanlı devletinde bir dönem "lale devri" olarak lale çiçeğinin ismi ile anılmıştır. Yasemin çiçeğinin de elbette bir anlamı vardır. Yasemin çiçeği güzelliği, asaleti, çekiciliği ve zarafeti simgelemektedir. Yasemin çiçeğinin anlamı ise yasemin çiçeğinin rengine göre farklılık göstermektedir:

Kırmızı yasemin çiçeği tıpkı kırmızı gül gibi aşkı, tutkuyu simgelemektedir.

Sarı renk yasemin ise bereketi ve bolluğu anlatır.

Beyaz yasemin çiçeği de mutluluğu ve bolluğu ifade eder.