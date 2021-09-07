Yaşasın okulumuz

Günler önceden öğrencilerini karşılamak için hazırlanan okullarda yaşanan heyecanı, Hürriyet muhabirleri, İstanbul Semiha Şakir İlkokulu ve İzmir Ali Bayırlar İlk ve Ortaokulu’nda paylaştı. Artık maskeli olarak birbirlerini gören öğrenciler, sarılmak ya da tokalaşmak yerine yumruklarını tokuşturmakla yetindi. Okul kapısından ellerine dezenfektan dökülen ve ateşleri ölçülen öğrenciler, sınıflara ikili, üçlü gruplar halinde alındı. Geçen hafta uyum eğitimi gören 1’inci sınıf öğrencileri heyecanlarını yenmiş olarak başlasalar da annesinden babasından ayrılmak istemeyenler gözyaşı döktü. Velilerin ilk teneffüs bitene kadar okulların önünden ayrılmadı.

KAÇINCI SINIFA GEÇTİĞİMİ UNUTTUM

* Taha Aydın (Öğrenci): Okula başlayacağımı öğrenince kaçıncı sınıfa geçtiğimi bir an hatırlayamadım, o kadar uzak kaldık ki… Her şeyi özledim; dersleri, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı… Dersler hep böyle devam etsin.

* Kayra Halil (Öğrenci): 3’üncü sınıfa geçtim, sadece bir dönem okula gelebildim. Formam yepyeni duruyor ama küçük geldiği için yenisini aldık. Teneffüsleri ve arkadaşlarımı çok özledim, onlarla karşılaşınca çok mutlu oldum.

* Nehir Alikaya (Öğrenci) - Nil Güler Alikaya (Öğrenci): Okula gelmek bizim için çok keyifli. Bu yılın çok güzel geçeceğini düşünüyoruz.

* Emren Ulaş (Veli): İster istemez tedirgin oluyorum ancak çocukların eğitim alması gerekiyor. Çocuğum arkasına bile bakmadan koşarak okula girdi.

* Sami Aydın (Veli): Çocuklar evde hareketsiz kaldılar. Hem fizyolojik hem psikolojik olarak olumsuz etkilendiler. Yüz yüze eğitim kesintisiz devam etmeli.

* Tuğba Baykurt (Veli): “Uzun bir süreden sonra okullara dönmek bizim için çok heyecan verici. Biraz da gerginiz ama alışacağız.”