Yaşar Üniversitesi 20 yaşında

Bilim, birlik ve başarı ilkeleriyle küresel ölçekte yenilikçi ve sürdürülebilir bir üniversite olmak için çalıştıklarını vurgulayan Yaşar Üniversitesi, pandemi nedeniyle 20’nci kuruluş yıldönümü çevrimiçi olarak düzenlenen törenle kutlandı. Sosyal medya kanallarından canlı olarak yayınlanan çevrimiçi törende konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın, ’En büyük ideallerimden birisiydi’ diyerek andığı Yaşar Üniversitesi, 20. yılında. Geçtiğimiz 20 yıl içinde, sarsılmaz iradesi ile üniversitesinin her zaman en büyük destekçisi olan Selçuk Yaşar, Yaşar Üniversitesi’nin Türkiye’nin en saygın eğitim kurumlarından biri olmasının haklı gururunu yaşıyor. Bu vesileyle kendisine şükranlarımızı sunmak istiyorum" dedi.

Yaşar Üniversitesi’nin pandemi sürecinde uzaktan eğitimi en iyi yöneten üniversiteler arasında yer aldığını söyleyen Yiğitbaşı, üniversitelerin, dinamik yapıları gereği, sürekli gelişerek ve dönüşerek var olduklarını da hatırlattı.

Rektör Prof. Dr. Dinçer ise, "20 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da yolumuza ilk günkü heyecanımızla, artan özgüvenimizle ve ’Bilim, Birlik, Başarı’ ilkeleriyle devam edeceğiz. Değerlerimiz doğrultusunda büyümeyi ve gelişmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Törende ayrıca ’Bilim, Birlik, Başarı’ ödülleri kapsamında başarılı idari birimler, temsiliyet başarısı, eğitimde başarı, başarılı araştırmacı ve akademik onur ödülleri verildi.