Yaşam Koçu nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Yaşam Koçu olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Yaşam koçu, kişinin kendisini ve sahip olduğu özellikleri yakından tanımasını sağlayarak yapabileceklerini yaptıran kişi olarak bazı uzmanlar tarafından açıklanıyor. Yaşam koçu tabiri ile hızlı bir şekilde karşılaştığımız günümüzde yaşam koçları ile çalışan kişilerin paylaştıkları deneyimler ve başarı öyküleri bu kişilerin insan hayatlarına ne denli önemli dokunuşlar yaptıklarını gözler önüne seriyor. Popülaritesi giderek artan yaşam koçlarını anlayabilmek ne iş yaptıklarını yakından öğrenmekten geçiyor.

Yaşam Koçu Nedir?

Yaşam koçu, kendisine danışan kişinin potansiyelini ortaya çıkaran, bu potansiyelin en üst limitlere çıkmasını sağlayan profesyonel bir rehberlik sunar. Çalışmaları sırasında kişinin, kişisel gelişimi ile kariyer planları üzerine eğilir. Yaşam koçu, kişinin hedeflerini belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için uygulanabilir bir plan geliştirmesine yardımcı olur. Bir yaşam koçu, kişinin tüm potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına ve istediği sonuçlara ulaşmasına profesyonel olarak yardım etmek için eğitilen kişidir.

Yaşam Koçu Ne İş Yapar?

Yaşam koçu, müşterilerini çeşitli profesyonel ve şahsi konularda teşvik eder ve onlara danışmanlık hizmeti sunar. Yaşam koçu, kişinin mevcut durumunu analiz eder. Sınırlayıcı inançları ile karşılaşılan potansiyel zorlukları, engelleri tespit eder. Kişinin yaşamında elde etmek istediği sonuçlara erişmesine yardımcı olmak amacı ile özel bir eylem planı tasarlar. Kişinin hayatındaki başarılara, genel koşullara ve geçişlere yönelik bir süreci yönetir.

Yaşam Koçu Nasıl Olunur?

Yaşam koçu olmak için onaylı özel eğitim kurumları ile bazı üniversiteler tarafından düzenlenen yaşam koçu eğitim programlarına katılmak gerekir. Her kurumun eğitim kapsamında yer verdiği ders başlıkları ile eğitim süreleri birbirinden farklıdır. Her birinin amacı alanında uzman ve nitelikli bir yaşam koçu yetiştirmektir. Eğitim programlarında bulunan derslerin başlıkları farklı olsa da değinilen konular genel olarak aynıdır.

Yaşam Koçu Olma Şartları Nelerdir?

Yaşam koçluğu eğitim programlarına katılarak yaşam koçluğu eğitimini başarı ile tamamlayarak ilgili sertifikaya sahip olmak ilk adımdır. Yaşam koçluğu eğitim programlarına kimlerin katılabileceği de merak edilen konulardan biridir. Bu programlara, yaşam koçluğuna ilgi duyan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkes başvurabilir. Her eğitim seviyesindeki insanlar, yaşam koçluğu programlarına başvurabilirler.

Yaşam Koçunun Görevleri Nelerdir?

Yaşam koçunun görevlerinden bazıları şöyledir:

- Danışanın istediği hedeflere ulaşabilmesi için hayat tarzına uygun olan bir bakış açısı geliştirmesini sağlamak,

- Danışanı, sahip olduğu potansiyeli keşfetmesi ve geliştirmesi için motive etmek,

- Danışanın sorumluluk almasını sağlamak için bakış açısını geliştirmek,

- Doğru sorularla danışanın ihtiyaç duyduğu cevaplara ulaşmasını sağlamak,

- Danışanın hedeflerine, karakterine ve bakış açısına uygun eylem planları ile stratejiler geliştirmek,

- Etkili, dengeli ve başarılı bir yaşam sürmesi için danışanın; doğru karar alma ve seçim yapma yetilerini geliştirmesine yardımcı olmak.

Yaşam Koçu Maaşları Ne Kadar?

Yaşam koçları, günümüzde seans başına 150-TL ile 500-TL arasında değişen ücretler talep edebilmektedir. Seans süreleri genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında değişmektedir. Yaşam koçlarının mesleklerinde kazandıkları başarılara bağlı olarak kazandıkları ücretlerde artış göstermektedir. Ortalama aylık kazançları ise 3.000-TL ile 6.000-TL arasındadır.

Yaşam Koçu İş İmkanları Nelerdir?

Yaşam koçları, genellikle serbest meslek mensubu olarak çalışmayı tercih etmekte ve kendi müşteri portföyünü zamanla gösterdiği mesleki başarıları paralelinde kendi bilgisi ve yeteneği doğrultusunda artırmayı tercih etmektedir. Bireysel müşterileri olduğu gibi kurumsal firmalara da danışmanlık yapabilirler.