Yasadışı nasıl yazılır? Yasadışı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Bitişik yazılması gereken kelimeler ayrı yazıldığı zaman anlamı bozulur. Aynı durum diğer şekilde de öne çıkmaktadır. Yani ayrı yazılması gereken kelimeler bitişik yazıldığı zaman anlamı bozulabilir. O yüzden hem anlamı hem de yazımı noktasında yasadışı kelimesi merak edilmektedir.

Yasadışı Nasıl Yazılır?

Bu kelime Türkçe üzerinden doğru yazımı kapsamında bitişik olarak ele alınmaktadır. Yani cümle içerisinde veya tek başına kullanırken, ‘Yasadışı’ şeklinde kullanılır. Bu kullanım ile beraber yazım hatası yapmadan düzgün bir şekilde cümle içerisinde kullanmak mümkün. İki ayrı kelimenin bir araya gelmesiyle yine aynı şekilde anlam taşımaktadır. Yani bir ülkenin yasalarının ve kanunun dışında yapılan işler olarak ifade edilir.

Yasadışı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

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Türk Dil Kurumu kapsamında bu Kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Yasadışı’ olarak bitişik halidir. Bu şekilde doğru yazımı ile beraber günlük yaşamda amacı göre farklı yerlerde kullanmak mümkün. Özellikle halk arasında çok fazla kullanılan önemli kelimeler içerisinde gelmektedir.

‘’Ben asla yasadışı işlere bulaşmam.’’

Öne çıkan bu anlamları kapsamında tek başına veya cümle içerisinde değerlendirilebilir.