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Yasadışı Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Yasadışı Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Yasadışı Nasıl Yazılır?#Tdk
Yasadışı Nasıl Yazılır TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır Yasadışı Kelimesinin Doğru Yazımı..

Eski Türkçe bir sözcük olan yasa, yasak kelimesiyle aynı kökten türemiştir. Bir toplumda, devletin yargı organları tarafından belirlenen ve herkesin uymak zorunda olduğu kurallara yasa denir. Kanunlara ve kurallara aykırı olan şeyler ise yasa dışı olarak nitelendirilir. TDK’ya göre Yasadışı nasıl yazılır? Ayrı mı yoksa birleşik mi? Yasa dışı kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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''Dışı'' kelimesiyle oluşturulmuş diğer birleşik isimler ve tamlamalar şu şekilde sıralanabilir: 1- Kayıt dışı 2- Çağ dışı

Yasa Dışı Nasıl Yazılır?

Kanunlara aykırı anlamına gelen yasa dışı kelimesinin bitişik mi ayrı mı yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Yasa dışı kelimesi, birleşik isim değil tamlama olduğu için ayrı yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Yasa Dışı Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumuna göre Yasadışı sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

YASA DIŞI - Doğru

YASADIŞI - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Dün gece beş farklı şehirde yasa dışı örgütlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. (Doğru Kullanım)

2- Yasadışı işlerden uzak durmalısın. (Yanlış Kullanım)

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