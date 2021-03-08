Yaşa Yaşa Gör Temaşa atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yala yaşa gör temaşa atasözünün anlamı, insanın yaşadığı her anda farklı şeyleri öğrendiği ve iyi ya da kötü olaylara şahit olduğu şeklindedir. İyi olaylar insanın başına gelebileceği gibi kötü olaylarda başına gelebilir ve insan yaşadığı süre boyunca bu olaylar ile karşılaşır.

Yaşa Yaşa Gör Temaşa Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

En az bilinen ve az duyulan atasözlerinden birisi olan yaşa yaşa gör temaşa atasözünün TDK anlamında çok yaşayan çok şey görür ifadesi yer almaktadır. İnsan hayatı boyunca aklı ve hayalinin alamayacağı durumlarla karşılaşır ve olayları birebir görür. Temaşa kelimesinin anlamı görülecek farklı şeyler olarak geçmektedir.

Yaşa Yaşa Gör Temaşa Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Yaşa yaşa gör temaşa atasözünün cümle içinde örnek kullanımı şu şekildedir: Bakalım daha neler başımıza gelecek, yaşa yaşa gör temaşa.