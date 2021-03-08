Yaş Yetmiş İş Bitmiş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Genel olarak atasözüne bakıldığı zaman içindeki kelimeler az çok durumun ne olduğunu anlatabiliyor. Tabii duruma bağlı mecazi anlam üzerinden de birçok farklı yerde kullanılabilmektedir.

Yaş Yetmiş İş Bitmiş Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Yaşı ilerlemiş insanlardan çok farklı bir şey beklemek doğru olmaz. Artık yaşlı olduğu için bazı işleri gençliğindeki gibi yapamaz. Bu şekilde birçok farklı durum üzerinde amaca göre mecazi şekilde de değerlendirilebilir.

Yaş Yetmiş İş Bitmiş Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Yaş yetmiş iş bitmiş atasözünü amaca göre cümle içerisinde veya tek başına farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

‘’Görünüşe göre o bu saatten sonra pek fazla bir şey yapamaz. Sonuçta yaş yetmiş iş bitmiş gibi görünüyor.’’

Bu şekilde kullanabileceğiniz Türkçedeki en güzel atasözleri arasında gelir.