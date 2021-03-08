Yaş Kesen Baş Keser atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Doğanın uyanış ve uykuya geçiş dönemleri vardır. Uyanış döneminde bir canlıya zarar vermek insana zarar vermekle aynı ölçüde görülmektedir.

Yaş Kesen Baş Keser Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bize doğanın verdiği en büyük nimetlerden biri olan aynı zamanda oksijenimizi sağlayan ağaçlar, yaşken canlı konumundadır. Doğanın bize sunduğu bu önemli canlıyı yaşken kesmek, tıpkı bir insanı öldürmek gibidir. Büyüklerimiz bu durum için yaş kesen baş keser atasözünü söylemişler ve bu söz nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. İnsan sadece odun elde etmek için kendi çıkarını düşünerek ağaç kesmemelidir.

Yaş Kesen Baş Keser Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Yok yere ağaç kesen biri varsa çevrenizde ona şu cümleyi kurabilirsiniz; Canlıya zarar vermek suçtur yalnızca kendini düşünmemelisin unutma ki yaş kesen baş keser.