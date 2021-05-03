Yaş Antlaşması Nedir? Yaş Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Rus devleti oldukça önemli bir bölge olarak bilinene kırım bölgesine ulaşmak için birçok savaş yapmıştır. Bu savaşlar sonucunda ise Osmanlı devleti ile Yaş Antlaşması yaparak kırım bölgesini almıştır.

Yaş Antlaşması Nedir?

Osmanlı devleti son yıllarında doğru Rusya ile birçok savaş neden bulunmuştur. Bu savaşların birçoğu kırım hanlığının Rusların eline geçmemesi için olmaktadır. Çünkü Rus devleti oldukça önemli bir bölge olarak kırım bölgesini görmektedir. Ruslar sıcak denizlere inme politikası sonucunda en önemli basmak kırım hanlığının ele geçmesi olmaktadır.

Bu nedenleOsmanlı devleti ile sık sık mücadeleler içinde olmuştur. Tarihin bazı dönemlerinde Osmanlı devleti bünyesinde bulunana kırım hanlığı bazı zamanlarında da Ruslar tarafında alınmaktadır. Fakat son olarak yapılan Yaş Antlaşması ile Osmanlı devleti tamamen kırım umutlarından vaz geçmiştir.

Yaş Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Yaş Antlaşması Osmanlı devleti ile Rusya arasında yapılan bir anlaşma olarak bilinmektedir. Fakat Yaş Antlaşması görüşmelerine Kırım hanlığı da katılmıştır.

Yaş Antlaşması Tarihi Ve Özeti

Yaş Antlaşması 1791 yılının Ağustos ayında gerçekleşen bir anlaşma olarak bilinmektedir. Bu anlaşma ile birlikte kırım bölgesi Osmanlı devletinin elinden bir daha alınmamak üzere çıkmıştır. Bu Yaş Antlaşması sürecinden önce birçok savaş ve birçok mücadele olmuştur. En son yapılan anlaşma sonucunda kırımın bağımsız bir özerk devlet olarak görülmüştür. Fakat son yapılan mücadelenin Osmanlı tarafından kayıp edilmesi ile Yaş Antlaşması imzalanmıştır.

Yaş Antlaşması Maddeleri

Yaş Antlaşması maddeleri daha çok Osmanlı devletinin aleyhinde görülmektedir. Bu anlaşma ile birlikte Osmanlı devleti için önemli bir liman ve kültürel bağı olan kırım hanlığı elden çıkmıştır. Yaş Antlaşması maddeleri şu şekilde olmaktadır.

l Osmanlı devleti kırım bölgesini koşul ve şart sunmadan silahsız ve askersiz şekilde Rus devletine teslim edecektir. Ve Osmanlı devleti ile Rus devleti bir daha bu konu üzerinde savaş yapmayacaktır.

l Rus devleti kırım dışında işgal etmiş olduğu yerleri boşaltmak zorundadır.

l İki devlet arasında sağlıklı ilişkilerin yürümesi için Prut nehri sınır olarak düşünülmektedir.

l Osmanlı devleti ile Rusya arasında gerçekleşen ticari ve sosyal ilişkiler dostane bir şekilde devam edecektir.

Yaş Antlaşması Önemi

Osmanlı devleti için en önemli anlaşmalardan biri olarak Yaş Antlaşması görülmektedir. Çünkü Osmanlı devleti Yaş Antlaşması ile gerilme dönemini sona erdirmiştir. Artık Yaş Antlaşması ile birlik de Osmanlı devleti yıkılma dönemine girmiştir.

Osmanlı devleti oldukça önemli ticari ve stratejik limanı Rus devletine vermek zorunda kalmıştır. Osmanlı devleti bu anlaşma için de en önemli maddele olarak Osmanlının işgal edilen topraklarını boşaltması olarak bilinmektedir. Diğer en önemli madde ise oldukça uygun bir ekonominin sağlanması için Rus firmalar ile ekonomik ilişkilerine devam etmektedir.

Yaş Antlaşması Sonuçları

Yaş Antlaşması sonuç olarak Osmanlı devleti bir daha tekrar ele geçirememek üzere Ruslar kırım bölgesini bırakmıştır. Ayrıca Yaş Antlaşması ile Ruslar sıcak denizlere inme politikası yönünde oldukça önemli bir adım atmışlardır. Osmanlı devleti ilk kez bu anlaşma ile büyük orana Türk toprağını kayıp etmiştir.