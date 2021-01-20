Yarıyıl tatilinde neler yapmalı

KÜÇÜKLER İÇİN HAFIZA, DİKKAT GELİŞTİRİCİ AKTİVİTELER

-Her sabah günü planlayarak neler yapacağınızı bir kağıda yazıp, ya da resmini çizip koridora asabilirsiniz. Günün sonunda planınızın ne kadarını gerçekleştiğini değerlendirebilirsiniz.

- Fotoğraflı bir tatil günlüğü tutabilirsiniz.

-Evdeki oyuncaklar özelliklerine göre gruplandırabilirsiniz. Örneğin; bebekler, küpler, renkler gibi

-Balkon ya da bahçenizde bitkiler dikip bakımını üstlenebilirsiniz.

-Aile fotoğraf albümlerini incelenebilirsiniz. Aileler, 5-6 yaşlarındaki fotoğraflarını çocuklarına gösterip o yaştayken neler yaptıklarını paylaşabilir.

-Ailece kutu oyunları oynayabilir, çocuklarınızın kazanma, kaybetme duygularını destekleyebilirsiniz.

-Her gün ileriye ve geriye doğru 0-20 arasında sayı sayma çalışmaları yapılabilirsiniz. Evdeki kuru baklagiller, tuz, irmik, şeker gibi ürünler kullanılarak sayı yazma çalışmaları uygulanabilirsiniz.

-Ailece doğa yürüyüşleri ya da bisiklete binmek, top oynamak gibi ortak bir spor etkinliği yapılabilirsiniz.

-Evdeki atıklarla (kağıt ruloları, pet şişe gibi) oyuncak tasarımı yapılabilirsiniz.

-Çocuğunuzun empati becerilerini geliştirmek için, strafordan kedi evi yapıp her gün evlerinin bulunduğu sokağa bir kap su ve bir kap mama koyabilirsiniz.

HAYAL GÜCÜ DESTEKLENMELİ

-Zihinsel gelişimin önemli özelliklerinden birisi de kategorizasyon becerisidir. Evde kategorizasyon oyunu oynayabilirsiniz. Bu oyunda bir kişi bir objenin ismini söyler, sırası gelen kişi de o objeyle en az bir ortak özelliği olan başka bir obje söyler. Örneğin anne tabak dediğinde çocuk CD diyebilir. Bu ikisi arasındaki ortak özellik yuvarlak olmasıdır.

-Öğrenci odadaki nesneleri yerlerini 30 saniye boyunca incelerler ve sonrasında diğer oyuncu arkadaşını dışarı çıkarıp odada nesnelerin yerlerini değiştirir. Öğrenci yeniden odaya geldiğinde odadaki değişiklikleri bulmaya çalışır. Bu oyun satranç tahtası üzerinde taşlar dizilerek de yapılabilir.

-Çocukların en çok merak ettikleri yerlere hayali bir yolculuk düzenlenebilir. Hayal ettikleri yerle ilgili araştırma yapan aile bireyleri hem yeni şeyler öğrenir hem de keyifli zaman geçirebilir. Örneğin uzaya yolculuk yaparak , uzay nasıl bir yer? Orada neler var? gibi sorularla keyifli saatler geçirilebilir.

-Ailecek yaratıcı hikayeler oluşturulabilir. Öncelikle kahramanlar, yer, zaman, öykünün konusu belirlenir. Ardından bu öykü haritasına göre birlikte öyküler oluşturulur.

KENDİ KİTAP VE SİNEMA BLOGLARINIZI YAZABİLİRSİNİZ

-Ailece yeni bir dil öğrenmeye başlayabilirsiniz.

-Kış mevsimi ve havaların soğumasıyla doğada yaşayan yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çeker. Bir doğa yürüyüşü planlayabilir ve yaban hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı yiyecek bırakılabilirsiniz.

-Okuduğunuz kitapların ve izlediğiniz filmlerin bir listesini hazırlayabilirsiniz. Hatta belki kendilerine ait sinema ve kitap blogları hazırlayarak, arkadaşlarınıza önerebilirsiniz.

-Ünlü aktörler tarafından seslendirilen Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi gibi kitap serilerinin sesli kitaplarını veya podcastlerini ücretsiz indirerek her gün yarım saat dinleyebilirsiniz.

-Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın yaşamını anlatan ‘The Last Dance'in’ belgeseli, Gezegenimiz (Our Planet) belgeseli ve The Man Who Knew Infinity – Sonsuzluk Teorisi – filmini izlenebilirsiniz.

- Aile bireylerinin hepsinin bir arada bulunduğu saatlerde tüm teknolojik araç ve gereçlerden uzak bir şekilde sohbet edilerek birlikte zaman geçirilebilir.

-Lise çağındaki öğrencilerin, aileleriyle çok fazla zaman geçirmedikleri gözlemleniyor. Evinize yakın park, bahçe ve spor tesislerine ya da oturduğunuz sitedeki spor alanlarına ailecek gidilebilir, birlikte sportif etkinlikler yapılabilirsiniz.

-Lise grubu bir hafta süreyle market alışverişi yapabilir. Böylece neyi kaç liraya alabileceklerini ve ev geçindirmenin nasıl bir şey olduğunu kavramış olurlar.

ÖZ DEĞERLENDİRME YAPMA FIRSATI

-Tatili yalnızca dinlenme ve eğlenmeye ayırmak yerine her öğrenci kendine uygun bir ders planı hazırlayabilir. Planında ders tekrarları, test çözme ve eksik konular yer alabilir.

-Öğrenciler gelecekte seçmeyi hedefledikleri meslekle ilgili araştırmalar yaparak beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik gelecek planlarını yazabilir.

- Öz değerlendirme yapabilirler. “Planladıklarımı gerçekleştirebildim mi? Yeni dönemden neler bekliyorum? Bunun için neler yapmalıyım?” sorularına yanıt arayabilirler.

-Arkadaşları online olarak bir araya gelip grup çalışması yapılabilir. Böylece anlayamadıkları konuları birbirlerine sorarak öğrenmeyi gerçekleştirebilirler.