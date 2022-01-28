‘Yarıyıl tatili uzamayacak’

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Türkiye Özel Okullar Derneği’nin (TÖZOK) “Eğitimin Dönüşümü” başlığıyla Antalya’da düzenlediği 20’nci Geleneksel Eğitim Sempozyumu başladı. 29 Ocak’a kadar sürecek olan, 3’ü yabancı 17 akademisyenin katıldığı sempozyumda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özetle şu mesajları verdi:

“İlk göreve başladığımda devir teslim töreninde okulların yüz yüze açık kalmasının önemini vurguladım ve ‘COVID-19 salgınının sıfırlanmasını beklemeye tahammülümüz yok’ ifadesini kullandım. 6 Eylül’de başladığımız birinci dönemi hiç kesintiye uğratmadan, haftada beş gün tüm eğitim kademelerinde başarı ile tamamlamamın mutluluğunu taşıyorum. İnşallah bu iki haftalık tatil sonrası aynı kararlılıkta yüz yüze eğitime devam edeceğiz. ‘Tatil uzayacak mı’ sorularına, ‘Neden kapanma olduğu zaman ilk akla gelen yerler okullardır’ diyorum. Bizler iddialı ülke olmak ve 21’inci yüzyılda üretimi, toplumsal barışı, demokrasi kültürü ile örnek olmak istiyorsak, beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sürekli yükseltmek zorundayız.”

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DEĞİŞİME SIRT DÖNEMEYİZ

Bini aşkın katılımcının buluştuğu sempozyumun açılış konuşmasını yapan TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, şunları söyledi: ”Bugün eğitim verdiğimiz öğrencilerin özelliklerine, mesleklerin dönüşümüne ve dünyadaki değişime sırtımızı dönemeyiz. Dünya Eğitim 5.0’ı konuşuyor, bizim de geç kalmadan konuşmamız, gereklerini yapmamız ve dönüşmemiz gerekiyor.”