Yarıyıl tatili için ailelere öneriler

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Okul tatilleri, öğrencilerin günlük okul rutinlerine ara vermeleri, dinlenmeleri ve farklı etkinlikler içerisinde bulunmaları için ideal zamanlar. Tatiller kısa veya uzun süreli olsun, bu ekstra zaman dilimleri onlara arkadaşları ve aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirme, hobileri ve ilgi alanları doğrultusunda etkinliklere katılma ve yeni deneyimler elde etme fırsatı sunar. Bunun için ailelerin yarıyıl tatilinde çocuklarıyla neler yapabileceklerine bakalım.

EKRAN SÜRESİNİ DENGELEYİN

Çocukların tatil boyunca tüm vaktini ekran başında geçirmesini önleyecek stratejiler geliştirmek yararlı olacaktır. Ekran süresinin azaltılması, zamanın diğer eğlenceli aktivitelerle doldurulması anlamına gelecektir. Ekran süresinin sınırlandırılmasıyla çocukların yüz yüze etkileşimlere daha fazla zaman ayırmalarına fırsat tanınmış olunur. Tatil dönemi boyunca ev içinde ve dışında çocukların yaratıcılığını ve başkalarıyla etkileşime girmelerini destekleyecek etkinliklere katılımı teşvik etmek mümkün.

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EV DIŞINDA AKTİVİTELER PLANLAYIN

Tatilde evde geçirilecek daha sakin zamanlar oluşturmanın yanı sıra, ev dışında da bazı etkinlikler planlamak faydalı olacaktır. Örneğin, çocukların sevdiği kişileri ziyaret etmek, onlarla ev dışı aktiviteler gerçekleştirmek sosyal bağların güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır. Bunun yanı sıra, tiyatro, sinema, konser gibi sanat etkinliklerine katılmak, bilim merkezleri, tarihi mekanlar, kütüphane ve müzeleri ziyaret etmek de çocukların keyif alacakları etkinliklerden olacaktır. Ayrıca, içinde yaşadıkları toplumun farklı kesimlerini daha yakından tanıma fırsatı bulabilecekleri geziler düzenlemek, bu kapsamda gönüllülük çalışmalarına katılmak, hayvan barınaklarına giderek oradaki çalışmaların içerisinde yer almak çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Çocuklarla birlikte doğada vakit geçirmek, yürüyüş yapmak, açık hava sporları yapmak, bisiklet sürmek de ev dışında yapılabilecek ve çocukların gelişimini destekleyecek aktivitelerden.

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EVDE KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİN

Yarıyıl tatilinde ev dışında geçirilen zaman kadar, evde yapılabilecek etkinlikler de çocukların aileleri ile kaliteli zaman geçirmelerini sağlayabilir. Örneğin, evdeki herkesin etkileşime girmesini sağlayacak çeşitli oyunlar oynanabilir. Aile üyeleri hep birlikte film izleyebilirler. Farklı malzemelerle sanat etkinlikleri gerçekleştirilerek çocukların yaratıcı ve üretken yönlerini ortaya çıkarmaları sağlanabilir. Çocuklar aile üyeleri ile birlikte mutfakta yeni tarifler deneyebilirler ve yemek hazırlama deneyimi yaşayabilirler. Bu ve benzeri etkinlikler, çocukların aileleri ile etkileşime girerek eğlenmelerine ve keyifli vakit geçirmelerine fırsat sunar.

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Tüm bu etkinlikler arasında, tatilde rahatlamak ve dinlenmek için zaman ayırmak önemlidir. Bu çerçevede, çocukların sessiz aktiviteler gerçekleştirmesini sağlayacak zaman dilimleri belirlenebilir. Böyle zamanlarda çocuklar kitap okuma, resim yapma, müzik dinleme gibi etkinlikler gerçekleştirebilirler. Çocukların bu tür etkinlikleri yapmaları teşvik edilmeli.

OKUL BAŞLAMADAN RUTİNE DÖNÜŞ

Yarıyıl tatilinin ardından bir sonraki döneme hazırlanmanın en etkili yollarından biri, tatilin son birkaç gününde okul zamanı rutinlerine geri dönme alıştırmaları yapmak olabilir. Örneğin, çocukların daha erken yatmalarını, daha erken kalkmalarını sağlamak ve okul başlamadan önce biraz daha yapılandırılmış bir programı uygulamalarını desteklemek, okul zamanı rutinlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırır. Özellikle çocuklarda belirli bir rutine sahip olmanın kaygıyı azalttığı biliniyor. Bu nedenle, tatilin son günlerinde yavaş yavaş okul zamanındaki günlük rutinlere dönmek iyi olur.

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PROF. DR. İLHAN YALÇIN KİMDİR?

Prof. Dr. İlhan Yalçın, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Lisans mezuniyetinin ardından beş yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda psikolojik danışman olarak görev yaptı. Doktora eğitimi sırasında TÜBİTAK bursu ile bir yıl süreyle Kuzey Carolina Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev yaptı. 2015-2020 yılları arasında dekan yardımcılığı, 2021-2023 yılları arasında enstitü müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2023-2024 yılları arasında Güney Carolina Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Öğrenci iyi oluşu, sosyal ve duygusal gelişim, anne babalık davranışları, grupla psikolojik danışma ve evlilik/aile danışmanlığı alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları bulunuyor. Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi dekanlığı görevini yürütüyor.