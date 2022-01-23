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Yarıyıl nasıl yazılır? Yarıyıl kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Yarıyıl nasıl yazılır Yarıyıl kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Bazı kelimeler ayrı şekilde bazı sözcükler ise bitişik şekilde kendi anlamlarını belli etmektedir. Tabii bu kelimeleri ayırmak ve yazım hatası yapmamak önemli bir yere sahiptir. Örnek olarak yarıyıl sözcüğünün nasıl yazıldığı merak edilen konular içerisine giriyor. Peki, yarıyıl nasıl yazılır? Yarıyıl kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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 Yarı ve yıl kelimelerin bir araya gelmesi ile beraber yarıyıl sözcüğü oluşmaktadır. Tabii burada önemli olan taşıdığı anlam ile beraber doğru yazımıdır. Özellikle ayrı mı yoksa bitişik mi yazılıp yazılmayacağı merak ediliyor. 

 Yarıyıl Nasıl Yazılır? 

 Günlük yaşamda da en çok kullanılan sözcükler içerisinde yarıyıl kelimesi gelmektedir. Aynı zamanda anlamı kapsamında birçok farklı yer için kullanılabilen bir sözcüktür. Bu doğrultuda Türkçe üzerinden doğru yazımı ise, ‘Yarıyıl’ olarak ifade edilmektedir. Yani diğer bir deyişle bitişik olarak yazılması gereken sözcükler içerisinde gelmektedir. 

 Yarıyıl Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır? 

 Türk Dil Kurumu açısından bu kelimenin doğru şekilde yazılışı bitişik olarak ele alınmış halidir. Yani diğer bir ifade ile, ‘Yarıyıl’ biçiminde yazıldığını söylemek mümkün. Bu şekilde hem anlamı üzerinden hem de bir değişik hali eşliğinde tek başına veya cümle içerisinde kullanmak gerekir. 

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 ‘’Yarıyıl tatili geldi çattı.’’ 

 Hem iş alanında hem de okul için öne çıkan bir tatil dönemi olarak yarıyıl kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime bitişik olarak ele alınır ve yazılır. 

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