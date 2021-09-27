Yarınki Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Yarınki Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Ki'nin bağlaç değil ek olarak kullanıldığı diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Halbuki 2- Mademki 3- Meğerki 4- Sanki 5- Bizimki 6- Evvelki

Yarınki Nasıl Yazılır?

Yarınki kelimesi, yarın gerçekleşecek olan anlamına gelir. Bu kelimede ''ki'' bağlaç değil ilgi eki olarak kullanıldığı için kelimenin birleşik yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Yarınki Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Yarınki sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

YARINKİ - Doğru

YARIN Kİ - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Yarınki baloya kiminle gideceğin hala belli değil mi?

(Doğru Kullanım)

2- Yarın ki toplantıda senden çok iyi bir sunum bekliyorum.

(Yanlış Kullanım)