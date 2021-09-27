Yarınki Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Yarınki Kelimesinin Doğru Yazımı..

Ki'nin bağlaç değil ek olarak kullanıldığı diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Halbuki 2- Mademki 3- Meğerki 4- Sanki 5- Bizimki 6- Evvelki
Yarınki Nasıl Yazılır?
Yarınki kelimesi, yarın gerçekleşecek olan anlamına gelir. Bu kelimede ''ki'' bağlaç değil ilgi eki olarak kullanıldığı için kelimenin birleşik yazılması gerekir.
TDK'ya Göre Yarınki Kelimesinin Doğru Yazımı
TDK'ya göre Yarınki sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
YARINKİ - Doğru
YARIN Kİ - Yanlış
Örnek Cümleler:
1- Yarınki baloya kiminle gideceğin hala belli değil mi?
(Doğru Kullanım)
2- Yarın ki toplantıda senden çok iyi bir sunum bekliyorum.
(Yanlış Kullanım)