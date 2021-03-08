Yarım Elma Gönül Alma atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri insan ilişkilerinde yapıcı etki yapan sosyal dayanışmayı arttıran özlü sözlerdir. Atasözlerinin varoluş amacında atalardan torunlarına verilmiş nasihat etkisi hissedilebilmektedir.

Yarım Elma Gönül Alma Atasözünün Anlamı Nedir?

Yarım elma gönül alma atasözü paylaşmak üzerine söylenmiş bir sözdür. Elde olan imkanları çevredeki insanlarla paylaşmayı ve kalp kazanmayı öncelik olarak belirlemektedir. Gönül almak için paylaşmanın önemini vurgulamaktadır.

Yarım Elma Gönül Alma Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Elindekileri arkadaşlarınla paylaşmalısın yarım elma gönül alma böylece seni affederler.

Çalışanlarına az da olsa zam yap yarım elma gönül alma böylece daha çok çalışırlar.

Kardeşinle pastanı paylaş yarım elma gönül almadır.

Lokma döktürüp komşulara dağıtmak yarım elma gönül almak gerek.

Ninem için eşarp aldık yarım elma gönül alma küçük bir hediye de olsa sevinecektir.

Atasözleri değişik şekillerde hayatın bir parçası olarak söylenmektedir.

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