Yarı otomatik araba ile tam otomatik araba arasındaki fark nedir?

Haberin Devamı

Her araç kullanıcısı trafikte ekstra bir yorgunluk hissetmemek için otomatik araçları tercih ediyor. Yarı otomatik ile tam otomatik araçlar arasında, vites geçiş hassasiyet farkı bulunuyor.

Yarı Otomatik Araba İle Tam Otomatik Araba Arasındaki Fark Nedir?

Trafik sorunu tüm ülkemizde yaşanan sorunlar arasındadır. Trafikte kullanılan araçlar sürücülerin oldukça yorulmasına neden oluyor. Trafikte yorulmak istemeyenler, otomatik araç satın alarak daha rahat bir yolculuk yapabiliyor. Otomatik araçlarda iki farklı sistem bulunuyor. Yarı otomatik ve tam otomatik araçlar birbirinden farklı araçlardır. Yarı otomatik araçlarında vites geçişi hissedilirken, tam otomatik araçlarda vites geçişi kusursuzdur.

Tam otomatik araçların yarı otomatik araçlara göre birçok konuda artısı bulunuyor. Yokuş olan bir yolda tam otomatik araç ile durulduğunda araç herhangi bir şekilde geriye doğru kaymayacaktır. Aynı yokuşta yarı otomatik araçla durulduğunda ise, arabanın geriye doğru kaydığı görülecektir. Tam otomatik araçlar da güç kayıpları yaşanabiliyor. Yarı otomatik araç alınacaksa, kalkış destek özelliğine sahip araçların tercih edilmesi tüm uzmanlar tarafından öneriliyor.