Yardımsever nasıl yazılır? Yardımsever kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Günlük yaşamdaki yardımsever kelime grubu çok fazla kullanılmaktadır. Cümle içerisinde ya da tek başına amaca bağlı olarak değerlendirildiğini ifade etmek gerekir. Fakat aynı zamanda bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağına göre çok fazla hata yapılmaktadır.

Yardımsever Nasıl Yazılır?

Türkçe üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin doğru yazılışı, ‘Yardımsever’ şeklinde bitişik halidir. Yani farklı yerlere taşımış olduğu anlamı üzerinden kullanırken, mutlaka bitişik olarak ele alınması gerekmektedir. Bir insanın ya da bir topluluğun karşılıksız gösterdiği yardımı anlatan bir sözcük grubu olarak öne çıkar. Bu anlamı ile beraber bitişik şekilde farklı yerlerde kullanılabilir.

Yardımsever Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman bu kelimenin doğru yazılışı hali, ‘Yardımsever’ olarak bitişik şeklidir. Bu şekilde yazılması ile beraber günlük yaşamda taşıdığı anlam kapsamında kullanabilir.

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‘’O hayatımda tanıdığım en yardımsever insandır.’’

Bu şekilde yukarıdaki gibi anlama ile beraber cümle içerisinde kullanmak mümkün. Tabii kullanırken mutlaka bitişik olarak ele alınması ve yazılması gerekir. Amaca uygun olarak tek başına da kullanılabilir.