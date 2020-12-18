Yardımcı Öğretmen nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Yardımcı Öğretmen olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Okul öncesi eğitim, çocukların eğitim hayatına hazırlanması konusunda çok büyük önem taşır. Çocukları eğitim hayatına hazırlamak ise yardımcı öğretmenin sorumluluğundadır.

Yardımcı Öğretmen Nedir?

Yardımcı öğretmen; çocuk yuvası, anaokulu ve kreş gibi çeşitliliğe sahip durumdaki okul öncesi eğitim faaliyetleri sunan kurumlardaki çocukların günlük bakımların yapmakla sorumlu kişidir. Yardımcı öğretmenin bir başka önemli özelliği ise eğitimciye yardımcı olmaktır. Tüm bunlardan sorumlu olan bu bireyler "Yardımcı Öğretmen" unvanına sahip durumdaki kişiler olarak okul öncesi eğitim sürecine katkıda bulunurlar.

Yardımcı Öğretmen Ne İş Yapar?

Yardımcı öğretmen bünyesinde bulunduğu eğitim öncesi faaliyetler gerçekleştiren kurumdaki çocukların okul öncesi eğitim süreçlerinde, eğitimciye yardımcı olmaktır. Buna örnek vermek gerekirse; Bir anasınıf öğretmeninin gerçekleştireceği sınıf içi etkinliklerde gereksinim duyulan eğitim materyallerinin ve araç-gereçlerin hazırlanması yardımcı öğretmenin yapması gereken öncelikli işler arasında yerini almaktadır. Yardımcı öğretmenin en öncelikli ve başlıca görevi anasınıfı, kreş, çocuk yuvası gibi kurumlarda çocukların eğitimden sorumlu olan öğretmenlere yardımcı olmaktır. Bu bakımdan yardımcı öğretmenlerin üstlendiği görevler oldukça büyük bir öneme sahip olmaktadır.

Yardımcı Öğretmen Nasıl Olunur?

Yardımcı öğretmen unvanına sahip kişiler, eğitim hayatının ilk aşamasında görev almaktadırlar. Bu sebepten ötürü de eğitim almış nitelikli kişiler olmaları çok büyük öneme sahiptir. Bu nedenle Yardımcı öğretmen olmak isteyen kişiler, Anadolu Teknik Lise, Anadolu Meslek Lisesi ve Meslek Lisesi gibi orta öğretim kurumları kapsamındaki eğitimlerini tamamlayarak Yardımcı öğretmen olabilirler.

Yardımcı Öğretmen Olma Şartları Nelerdir?

Her meslekte olduğu gibi Yardımcı Öğretmenlik mesleğine sahip olmanın da bazı uyulması gerekli olan bazı şartları ve koşulları bulunmaktadır. Bu şart ve koşulları ise şu şekilde sıralamak doğru olacaktır;

- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında verilen eğitimlerde yüksek bir başarı elde etmiş olmak,

- Kız Teknik Öğretim Olgunlaştırma Enstitüleri, Pratik Kız Sanat Okulları ve bazı özel kurslar vasıtasıyla Çocuk Bakıcılığı eğitimini almış ve bu eğitimleri başarılı bir biçimde tamamlamış olmak,

- Çocuklara karşı sevgi duymak ve şefkat duygusuna sahip olmak,

- Disiplinli ve sorumluluk sahibi olmak.

Yardımcı Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Okul öncesi eğitimi verilen çeşitli kurumlarda çalışma durumu söz konusu olan yardımcı öğretmenlerin görevleri arasında şunlardır yer almaktadır:

- Çocukların gelişim alanlarına yönelik olarak (motor becerisi, el-göz koordinasyonu vb.), yaşlarına uygun etkinliklerin yapılışı esnasında eğitimcilere yardımcı olmak,

- Gerekli hallerde çocukların kıyafetlerini değiştirmek,

- Çocukların el ve yüz temizliğini sağlamak,

- Çocukların yemek, uyku ve tuvalet gibi çeşitli günlük ihtiyaçlarında onlara yardımcı olmak,

- Çocuklara sosyal kuralları ve sorumlulukları öğretmek,

- Sınıf içi etkinliklerde gereksinim duyulan eğitim materyallerinin ve araç-gereçlerin hazırlanması gibi çeşitli konularda eğitimciye yardım etmek.

Yardımcı Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Yardımcı öğretmen maaşları hakkında şu şekilde bir bilgi verilebilir;

- En Düşük Yardımcı Öğretmen Maaşları; 2.420

- En Yüksek Yardımcı Öğretmen Maaşları; 2.780

- Ortalama Yardımcı Öğretmen Maaşları;2,530

Yardımcı Öğretmen İçin İş İmkanları Nelerdir?

Anadolu Teknik Lise, Anadolu Meslek Lisesi ve Meslek Lisesi gibi orta öğretim kurumları kapsamındaki eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için çeşitli iş imkanları bulunmaktadır. Bunların başında ise öncelikli olarak eğitim öncesi faaliyetlerinde bulunan kurumlar gelmektedir. Bu kurumlar arasında ise;

- Anaokulu

- Çocuk Yuvası

- Kreş