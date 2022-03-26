Yardımcı fiil nedir ve ne zaman kullanılır? Yardımcı eylem örnekleri ile konu anlatımı

Türkçede en çok kullanılan yardımcı fiiller şunlardır:
1- Yapmak
2- Olmak
3- Etmek
4- Bilmek
5- Eylemek
Yardımcı Fiil Nedir ve Ne Zaman Kullanılır?
Zamirlerin, varlık adlarının ve isim soylu sözcüklerin cümle içinde fiil olarak kullanılmasını sağlayan kelimelere yardımcı fiil denir. Bu fiiller -mek - mak eki almayan isimlerle birlikte kullanılır.
Örneğin:
''AŞIK''
Bu kelime isim soylu olduğu için sonuna -mek -mak eki getirilemez.
Yardımcı fiiller aşık kelimesiyle şu şekilde kullanılabilir:
1- Aşık Olmak
Kendine Aşık Etmek
Yardımcı Eylem Örnekleri ile Konu Anlatımı
A- OLMAK
Eski Türkçe bir sözcük olan olmak, hem meydana gelmek hem de bulunmak anlamına gelir.
Örnek Cümleler:
1- En yakın arkadaşım zor günlerimde bana çok yardımcı oldu.
2- Çocukların birbirleriyle görüşmesine mani olmayın.
3- Birdenbire onu karşımda görünce o kadar mutlu oldum ki.
4- Abim bize hem maddi hem manevi açıdan çok destek oldu.
5- Kendisini boş yere üzmesine engel olacağım.
6- Yaptığınız iyilikler karşısında çok mahcup oldum.
7- Sonunda çok istediği hayalini gerçekleştirdi ve mühendis oldu.
8- Şu bavulları taşımamda bana yardımcı olur musunuz?
9- Sen ileride, herkesin okuduğu çok ünlü bir yazar olacaksın.
10- Ben bir tek onun yanında huzurlu olabilirim.
B- ETMEK:
Türkçede en çok kullanılan yardımcı fiillerden biri olan etmek, davranmak ve yapmak anlamına gelir.
Örnek Cümleler:
1- Söylediği sözler beni o kadar mutlu etti ki.
2- Ona durumu açıklamaya çalıştım ama beni dinlememek de ısrar etti.
3- İki taraf da inat edip barışmaya yanaşmadı.
4- Bu ayrılık beni perişan etti.
5- Ona anlamadığı konuları tek tek izah ettim.
6- Hanımefendi, nihayet teşrif edebildiniz.
7- Lüzumsuz kişileri başından def etmelisin.
8- Bizi geldiğimize geleceğimize pişman etti!
9- Babam masanın kırık ayağını tamir etti.
10- Birilerini taklit eden kişiler, başarısızlığa mahkumdur.
11- Derginin yeni sayısında son çıkan kitabımı tenkit etmişler.
12- Dün akşam, arkadaşlarımla birlikte eski güzel günleri yad ettik.
13- Söylediği şeyleri idrak etmekte güçlük çekiyorum.
Not: Etmek fiili bazı isim soylu kelimelerle birleşik yazılır.
Örnekler:
1- Bu günler de geçecek, biraz daha sabret.
2- Sizi bu şekilde konuşmaktan menederim .
3- Herkes hata yapabilir, lütfen beni affet!
4- Ona karşı çok yoğun duygular hissediyorum.
5- Bugün Kadıköy'de çok güzel bir mekan keşfettim.
C- EYLEMEK:
Eylemek kelimesi etmek ile eş anlamlıdır. Bu kelime ''etme eyleme'' şeklinde ikileme olarak da kullanılır.
Örnek Cümleler:
1- Sen asıl şimdi seyreyle gümbürtüyü.
2- Şikayetçi olup yakınacağına haline şükreyle.
3- Allahım sen bizi her işimizde muvaffak eyle!
D- YAPMAK:
Yapmak, meydana getirmek ve üretmek anlamına gelir.
Örnek Cümleler:
1- Bu hafta sonu için çok güzel planlar yaptım.
2- Alışveriş listesi yapmak sana zaman kazandırır.
E- BUYURMAK:
Buyurmak, bildirmek, söylemek ve kabul etmek manasına gelir.
Örnek Cümleler:
1- Kabul buyurursanız ben de birkaç şey söylemek istiyorum.
2- Sürekli iş buyurdukları için bir türlü dinlenemedim.
F- Dilemek
Örnek Cümleler:
1- Dertlerimle canını sıktıysam özür dilerim.
2- Yaptıkların için af dilemelisin.