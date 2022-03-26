Yardımcı fiil nedir ve ne zaman kullanılır? Yardımcı eylem örnekleri ile konu anlatımı

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Türkçede en çok kullanılan yardımcı fiiller şunlardır:

1- Yapmak

2- Olmak

3- Etmek

4- Bilmek

5- Eylemek

Yardımcı Fiil Nedir ve Ne Zaman Kullanılır?

Zamirlerin, varlık adlarının ve isim soylu sözcüklerin cümle içinde fiil olarak kullanılmasını sağlayan kelimelere yardımcı fiil denir. Bu fiiller -mek - mak eki almayan isimlerle birlikte kullanılır.

Örneğin:

''AŞIK''

Bu kelime isim soylu olduğu için sonuna -mek -mak eki getirilemez.

Yardımcı fiiller aşık kelimesiyle şu şekilde kullanılabilir:

1- Aşık Olmak

Kendine Aşık Etmek

Yardımcı Eylem Örnekleri ile Konu Anlatımı

A- OLMAK

Eski Türkçe bir sözcük olan olmak, hem meydana gelmek hem de bulunmak anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

1- En yakın arkadaşım zor günlerimde bana çok yardımcı oldu.

2- Çocukların birbirleriyle görüşmesine mani olmayın.

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3- Birdenbire onu karşımda görünce o kadar mutlu oldum ki.

4- Abim bize hem maddi hem manevi açıdan çok destek oldu.

5- Kendisini boş yere üzmesine engel olacağım.

6- Yaptığınız iyilikler karşısında çok mahcup oldum.

7- Sonunda çok istediği hayalini gerçekleştirdi ve mühendis oldu.

8- Şu bavulları taşımamda bana yardımcı olur musunuz?

9- Sen ileride, herkesin okuduğu çok ünlü bir yazar olacaksın.

10- Ben bir tek onun yanında huzurlu olabilirim.

B- ETMEK:

Türkçede en çok kullanılan yardımcı fiillerden biri olan etmek, davranmak ve yapmak anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

1- Söylediği sözler beni o kadar mutlu etti ki.

2- Ona durumu açıklamaya çalıştım ama beni dinlememek de ısrar etti.

3- İki taraf da inat edip barışmaya yanaşmadı.

4- Bu ayrılık beni perişan etti.

5- Ona anlamadığı konuları tek tek izah ettim.

6- Hanımefendi, nihayet teşrif edebildiniz.

7- Lüzumsuz kişileri başından def etmelisin.

8- Bizi geldiğimize geleceğimize pişman etti!

9- Babam masanın kırık ayağını tamir etti.

10- Birilerini taklit eden kişiler, başarısızlığa mahkumdur.

11- Derginin yeni sayısında son çıkan kitabımı tenkit etmişler.

12- Dün akşam, arkadaşlarımla birlikte eski güzel günleri yad ettik.

13- Söylediği şeyleri idrak etmekte güçlük çekiyorum.

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Not: Etmek fiili bazı isim soylu kelimelerle birleşik yazılır.

Örnekler:

1- Bu günler de geçecek, biraz daha sabret.

2- Sizi bu şekilde konuşmaktan menederim .

3- Herkes hata yapabilir, lütfen beni affet!

4- Ona karşı çok yoğun duygular hissediyorum.

5- Bugün Kadıköy'de çok güzel bir mekan keşfettim.

C- EYLEMEK:

Eylemek kelimesi etmek ile eş anlamlıdır. Bu kelime ''etme eyleme'' şeklinde ikileme olarak da kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Sen asıl şimdi seyreyle gümbürtüyü.

2- Şikayetçi olup yakınacağına haline şükreyle.

3- Allahım sen bizi her işimizde muvaffak eyle!

D- YAPMAK:

Yapmak, meydana getirmek ve üretmek anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

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1- Bu hafta sonu için çok güzel planlar yaptım.

2- Alışveriş listesi yapmak sana zaman kazandırır.

E- BUYURMAK:

Buyurmak, bildirmek, söylemek ve kabul etmek manasına gelir.

Örnek Cümleler:

1- Kabul buyurursanız ben de birkaç şey söylemek istiyorum.

2- Sürekli iş buyurdukları için bir türlü dinlenemedim.

F- Dilemek

Örnek Cümleler:

1- Dertlerimle canını sıktıysam özür dilerim.

2- Yaptıkların için af dilemelisin.