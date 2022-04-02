Yardım Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Yardımın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Yardım sözcüğü günlük yaşamımızda pek çok insanın cümle içinde kullandığı bir kelimedir. Özellikle hayır yani yardım işleriyle uğraşan bireyler neredeyse kurmuş oldukları cümlenin en az üç dört tanesinde bu kelimeyi geçirmektedir. Bu yüzden yardım kelimesinin eş anlamlı sözcüklerini de bilmek önemli hale gelmektedir.

Yardım Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Yardım kelimesinin birden fazla eş anlamlı sözcüğü bulunmaktadır. Bu sözcükleri bildirmeden önce yardımın ne demek olduğunu açıklayalım. Elde bulunan fırsat ve olanaklarla bu gücü başka kimsenin gereksinimleri, o kimsenin iyiliği için kullanma eylemine yardım denmektedir. Yardım genellikle karşılıksız verilen bağışı ifade etmektedir.

İşte yardım kelimesinin yerine kullanılabilen eş anlamlı sözcükleri şöyle sıralanmaktadır;

Bağış

Hayır

Faydalı

Himmet

İyilik

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Yardım kelimesinin eş anlamlı sözcüğü olarak beş adet kelimeye yazımızda yer verdik. Elbette ki yardım kelimesinin eş anlamlı sözcükleri bu kadarla sınırlı kalmayıp çoğaltılmaktadır. Bu kelimeler arasından yardım sözcüğü yerine yapılan istatistiklere göre de en çok kullanılan eş anlamlı sözcük ise bağış kelimesidir.

Yardım Kelimesinin Eş Anlamlı Sözcükleriyle İlgili Örnek Cümleler

Yardım kelimesinin beş tane eş anlamlı sözcüğünün bulunduğunu söyledik. Bunlar bağış, hayır, faydalı, himmet ve iyilik olarak sıralanmaktadır. İşte bu kelimelerle ilgili örnek cümleler açıklamalarıyla beraber şöyledir;

Federasyon başkanı etkinlikte yüklü bir bağışta bulundu. Bu cümlede geçen bağış kelimesi yardım kelimesi yerine kullanılmıştır. Bağış kelimesi zaten yardım sözcüğünün eş anlamlısıdır. Federasyon başkanı etkinlikte yüklü bir yardımda bulundu desek de cümlenin anlamı bozulmaz.

Çocuk esirgeme kurumunda yer alan bireyler hayır işlerinden ayrı ayrı sorumludur. Bu cümlede hayır kelimesi yardım kelimesinin yerine kullanılarak eş anlam etkisi yaratmaktadır. Çocuk esirgeme kurumunda yer alan bireyler yardım işlerinden ayrı ayrı sorumludur desek de cümlenin anlamı bozulmaz.

O hem ailesine hem de vatana faydalı bir birey olmayı başardı. Bu cümlede faydalı kelimesi yardımcı anlamında kullanılmıştır. Yardım kelimesinin eş anlamlı sözcükleri arasında faydalı kelimesi de yer almaktadır. O hem ailesine hem de vatana yardımcı bir birey olmayı başardı desek de cümlenin anlamı bozulmaz.

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Ramazan ayında erzak himmetleri havada uçuştu. Bu cümlede himmet kelimesi eş anlamlı olarak yardım sözcüğü yerine kullanılmıştır. Ramazan ayında erzak yardımları havada uçuştu desek de cümlenin anlamı bozulmaz.

Ayşe teyze hem maddi hem manevi iyilikte bulundu. Bu cümlede iyilik kelimesi eş anlamlı olarak yardım kelimesi yerine kullanılmıştır. Ayşe teyze hem maddi hem manevi yardımda bulundu desek de cümlenin anlamı bozulmaz.