Yardak ne demek, ne anlama gelir? Yardak kelimesinin TDK sözlük anlamı

Yardak ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Yardak kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.
Yardak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Yamak 2- Muavin 3- Kayırıcı 4- Suç Ortağı 5- Yaver 6- Asistan
Yardak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Kelimenin fiil hali ''yardakçılık'' ve ''yardaklık etmek'' şeklinde yazılır.
Yardak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Yardak kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Yardımcı
İkinci Anlamı: Bir suçun ya da kabahatin işlenmesine önayak olan kimse
Yardak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Sana bu işleri daha çabuk bitirmen için eli çabuk bir yardak lazım.
2- Yardakçılık yaptığın insanların seni düşürdüğü durumlara bir bak!