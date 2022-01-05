Yardak ne demek, ne anlama gelir? Yardak kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Yardak ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Yardak kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

Yardak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yamak 2- Muavin 3- Kayırıcı 4- Suç Ortağı 5- Yaver 6- Asistan

Yardak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan yardak kelimesi yardımcı anlamına gelir. Başkalarının zararı olan bir işte, birisine yardım eden kişilere de yardak denir. ''Şıracının şahidi bozacı'' ve ''al birini vur ötekine'' deyimleri yardakçı olarak nitelendirilen kişiler için kullanılır.

Kelimenin fiil hali ''yardakçılık'' ve ''yardaklık etmek'' şeklinde yazılır.

Yardak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Yardak kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Yardımcı

İkinci Anlamı: Bir suçun ya da kabahatin işlenmesine önayak olan kimse

Yardak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Sana bu işleri daha çabuk bitirmen için eli çabuk bir yardak lazım.

2- Yardakçılık yaptığın insanların seni düşürdüğü durumlara bir bak!