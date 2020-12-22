Yarbay nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Yarbay olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Yarbay; Deniz, Kara, Hava, Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde alay komutanı ve tabur komutan yardımcısı konumunda görev yapan subayların rütbesidir.

Yarbay Nedir?

Yarbay; Deniz, Hava, Jandarma ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde tabur komutanı ve alay komutan yardımcısı olarak görevini yerine subayların rütbesidir. Rütbe bakımından binbaşı ve albay arasında yer alır. Yarbaylık rütbesi; general rütbesinden sonra ve de albay rütbesiyle beraber en yüksek rütbedeki asker olarak kabul görür.

Yarbay rütbesi altında görevini yürüten asker, albay rütbesine sahip olabilmek amacıyla 3 yıl bu rütbede görev yapmak durumunda kalmaktadır. Görev süresinin 3 yıl olmasının sebebi ise, albay rütbesine hazır duruma gelmek olmaktadır Yarbay rütbesi, ordu bünyesinde iki yıldız ve bir çelenk ile temsil edilmektedir. Yarbay rütbesinin NATO kodu ise, OF-4'tür.

Yarbay Ne İş Yapar?

Yarbaylar, bağlı durumda oldukları kuvvet komutanlığı bünyesinde çeşitli görevlere sahip durumdadırlar. 3 yıllık olan görev süreleri boyunca bağlı bulunmakta olduğu kuvvet komutanlığında tabur komutanı ve alay komutan yardımcısı olarak görev yapar.

Yarbay Nasıl Olunur?

Yarbay olmak isteyen kişi; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapacak olduğu kuvvet komutanlıklarına bağlı okullarda eğitim görür. Eğer kişi Kara yarbay olarak görev yapacak ise Kara Harp Okulu'nda eğitim görür. Eğer kişi Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapacak ise Deniz Harp Okulu'nda eğitim görür.

Eğer Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapacak ise Hava Harp Okulu'nda gerekli olan eğitimleri alır. Ayrıca askeri düzeydeki okullarda modern ve eğitimli ordu personel gereksinimini karşılamak amacıyla akademik, sportif , askeri ve bedensel eğitimler verilmektedir. Verilen tüm eğitim süreçlerini tamamlayan adaylar hedeflerine ulaşma şansı elde ederler. Yarbay olarak ordu içinde görev alacak olan kişiler, akademik yönden 1. sınıf düzeyinde tüm okullarda ortak dersleri görürken; 2, 3 ve 4. sınıflarda ise şu derslerden sorumlu olurlar;

- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

- Savunma Yönetimi,

- Uluslararası Güvenlik ve Terörizm,

- Elektronik Harp,

- Uluslararası İlişkiler,

- Silah Sistemleri Mühendisliği,

-Askeri Tarih,

- İşletme ve Kamu Yönetimi.

Yarbay Olma Şartları Nelerdir?

Yarbay olmak isteyenler, üniversitede ve askeri teşkilat içerinde gerek duyulan üst düzey eğitimi aldıklarında yarbay olabilme şansını elde etmiş olurlar. Yarbay rütbesine sahip durumda olan bir askerin, binbaşı rütbesi altında 6 yıl boyunca görev yapmış olmasının gerekliliği söz konusudur. Binbaşı rütbesi altındaki görev süresinin tamamladığı 6 yılın sonunda bin başı rütbesine sahip durumdaki asker kişi, gerekli şartları taşıyor durumda ise yarbay rütbesini elde eder.

Yarbay'ın Görevleri Nelerdir?

Yarbayların, bünyesinde görev aldıkları kuvvet komutanlığı içinde çok çeşitli görevlerinin varlığı söz konusudur. Yarbay rütbesine sahip kişiler 3 yıllık görev süreci içerisinde şu görevleri yerine getirmekle yükümlü durumdadırlar;

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığında gemi komutanı olmak,

- Tabur komutanı olarak görev yapmak,

- Alay komutan yardımcısı olarak görev yapmak.

- Hava Kuvvetleri Komutanlığında filo komutanı olarak görev yapmak,

Yarbay Maaşları Ne Kadar?

Yarbay rütbesi altında çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe görev aldıkları pozisyonlar ve aldıkları maaşlar değişiklik gösterir. Ancak Yarbay rütbesi altında görev yapan erlerin maaşları şu şekilde listelenebilir;

En Düşük Yarbay Maaşı; 5,100 TL

En Yüksek Yarbay Maaşı; 8,000 TL

Ortalama Yarbay Maaşı; 6. 480 TL