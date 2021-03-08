Yarası Olan Gocunur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Gocunmak, kırılmak, endişelenmek demektir. Yarası Olan Gocunur atasözünde ise daha çok telaşa kapılmak ve alınmak anlamında kullanılmıştır. Günlük hayatta sık kullanılan Yarası Olan Gocunur atasözünün anlamı nedir? Merak edenler için örnek cümlelerle açıkladık.
Bu atasözünde ''yara'' kelimesi de sözlük anlamı dışında kullanılmıştır. Yarası Olan Gocunur sözünde yara, hata, kusur, yanlış anlamına gelir.
Yarası Olan Gocunur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Birinci Anlamı: Bir işte kusuru bulunan kişiler, o kusur ortaya çıkacak diye endişeye kapılırlar. Söz konusu iş beğenilmediği takdirde de alınganlık gösterirler.
İkinci Anlamı: Biri, kendisine söylenmemiş bir sözü üstüne alınabilir. Bunun nedeni o sözü üstüne alınmasına neden olacak bir hata yapmış olmasıdır. Bir başka neden ise, o kişinin konuşulan konuyla bir ilgisinin bulunması olabilir.
Üçüncü Anlamı: Bu atasözü kinayeli konuşmalarda da kullanılır. Söz ortaya söylenir ve daha sonra Yarası Olan Gocunur denir
Yarası Olan Gocunur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
1- Ali, Selma'ya ''yarası olan gocunur'' deyince aralarında tartışma çıktı.
2- Ben lafı ortaya söyledim, yarası olan gocunur.