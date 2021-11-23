Yapım eki nedir, çeşitleri nelerdir ve nasıl bulunur? Yapım eki örnek cümleleri ile konu anlatımı

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Yapım eki almış sözcükler ile birleşik isimler birbirleriyle karıştırmamalıdır. Birleşik isimler iki ayrı kelimeden oluşur. Örnek: Çanakkale / Çanak - Kale. Yapım eki almış sözcüklerde ise bir kelime ve bir ek bulunur:

Örnek: Televizyoncu / Televizyon kelimesi ve -cu eki

Yapım Eki Nedir?

Kelimelerin anlamını değiştiren, isimden fiil ve fiilden isim yapan eklere yapım eki denir.

Yapım Eki Çeşitleri Nelerdir?

Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri

1- Bilgi - Kökü: Bilmek

2- Sorgu - Kökü: Sormak

3- Çözgü - Kökü: Çözmek

4- Birikim - Kökü: Biriktirmek

Fiilden Fiil Yapan Yapım Ekleri

1- Araştırmak - Kökü: Aramak

2- Soruşturmak - Kökü: Sormak

3- Sarılmak - Kökü: Sarmak

İsimden Fiil Yapan Yapım Ekleri

1- Denkleştirmek - Kökü: Denk

2- Saçmalamak - Kökü: Saçma

3- Tuzlamak - Kökü: Tuz

İsimden İsim Yapan Fiil Ekleri

1- Sonuç - Kökü: Son

2- Denizci - Kökü: Deniz

3- Acılık - Kökü: Acı

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Yapım Eki Nasıl Bulunur?

Yapım ekini bulmak için kelimenin köküne bakılır. Eğer kelimenin anlamı aldığı ek ile değişmişse yapım eki, değişmemişse çekim ekidir.

Örnekler:

1- Gözcü - Kelimenin kökü: Göz

Göz ve gözcü farklı manalara geldiği için -cü, yapım ekidir

2- Sınıfta - Kelimenin kökü: Sınıf

Bu kelimede -ta eki, sözcüğün anlamını değiştirmediği için çekim ekidir.

Yapım Eki Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı

(-cı, -cü) eki

1- Savcı, iddianameyi yeniden yazmak için hakimden zaman istedi.

Sav - Savcı

2- Aşçı, iki gündür hasta olduğu için mutfakta işler bir hayli eskidi.

Aş - Aşçı

(-ıncı, uncu)

1- Yarışmada birinci olduğum için o kadar mutluyum ki.

Bir - Birinci

2- İkinci kez aynı hatayı yaptığıma inanamıyorum.

İki - İkinci

(-lık, -lik)

1- İnternetten satın aldığım kitaplık odaya çok yakıştı.

Kitap - Kitaplık

2- Çayın daha çabuk olmasını istiyorsan çaydanlığın altını açmalısın.

Çay - Çaydanlık

(-lı, li)

1- Ben gösterişli değil sade bir yaşamı tercih ettim.

Göster- Gösterişli

2- Havalı ve kibirli insanları oldum olası sevmemişimdir.

Hava - Havalı

Kibir - Kibirli

(-el, -al, -ül, -ıl)

1- Son zamanlarda üst üste yaptığı hatalardan sonra gözümde iyice küçüldü.

Küçük - Küçülmek

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2- Aylar sonra ilk kez görüştükleri için birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar.

Sarmak - Sarılmak

(-mak, -mek)

1- Bir insanı yeniden sevmek ve ona ilgi duymak bana artık imkansız geliyor.

Sev - Sevmek

Duy - Duymak

2- Size sormak istediğim daha birçok soru var.

Sor - Sormak

(-ış, iş)

1- Nadide Hanım'ın zengin olduktan sonra oturuşu kalkışı değişti adeta.

Oturmak - Oturuş

Kalkmak - Kalkış

2- Dönüş biletini hangi güne aldın?

Dönmek - Dönüş

(-ş)

1- Birçok konuda görüşlerimiz taban tabana zıt olsa da onunla iyi arkadaşız.

Görmek - Görüş

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2- Onunla ilk kez bu parkta el ele tutuşmuştuk.

Tutmak - Tutuşmak

(-seme, -sama)

Bence okuduğum son kitaptaki çıkarsamaların birçoğu eksik ve hatalı.

Çıkmak - Çıkarsama