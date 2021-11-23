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Yapım eki nedir, çeşitleri nelerdir ve nasıl bulunur? Yapım eki örnek cümleleri ile konu anlatımı

#Yapım Eki Nedir Çeşitleri Nelerdir Ve Nasıl Bulunur?#Örnekler#Konu Anlatımı
Yapım eki nedir, çeşitleri nelerdir ve nasıl bulunur Yapım eki örnek cümleleri ile konu anlatımı

Sonuna getirildiği kelimelerin anlamlarını değiştiren eklere yapım eki denir. Bu ekler isim soylu kelimelerden isim ve fiil türetmek için kullanılır. Örneğin: Göz - Gözlemek. Göz kelimesi isimken gözlemek fiildir. Fiil soylu kelimelerden isim türetmek için de aynı ekler kullanılır. Örneğin: Bulmak - Bulgu. Yapım eki nedir, çeşitleri nelerdir ve nasıl bulunur? Sizin için örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte derledik.

 

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Yapım eki almış sözcükler ile birleşik isimler birbirleriyle karıştırmamalıdır. Birleşik isimler iki ayrı kelimeden oluşur. Örnek: Çanakkale / Çanak - Kale. Yapım eki almış sözcüklerde ise bir kelime ve bir ek bulunur:

Örnek: Televizyoncu / Televizyon kelimesi ve -cu eki

Yapım Eki Nedir?

Kelimelerin anlamını değiştiren, isimden fiil ve fiilden isim yapan eklere yapım eki denir.

Yapım Eki Çeşitleri Nelerdir?

Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri

1- Bilgi - Kökü: Bilmek

2- Sorgu - Kökü: Sormak

3- Çözgü - Kökü: Çözmek

4- Birikim - Kökü: Biriktirmek

Fiilden Fiil Yapan Yapım Ekleri

1- Araştırmak - Kökü: Aramak

2- Soruşturmak - Kökü: Sormak

3- Sarılmak - Kökü: Sarmak

İsimden Fiil Yapan Yapım Ekleri

1- Denkleştirmek - Kökü: Denk

2- Saçmalamak - Kökü: Saçma

3- Tuzlamak - Kökü: Tuz

İsimden İsim Yapan Fiil Ekleri

1- Sonuç - Kökü: Son

2- Denizci - Kökü: Deniz

3- Acılık - Kökü: Acı

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Yapım Eki Nasıl Bulunur?

Yapım ekini bulmak için kelimenin köküne bakılır. Eğer kelimenin anlamı aldığı ek ile değişmişse yapım eki, değişmemişse çekim ekidir.

Örnekler:

1- Gözcü - Kelimenin kökü: Göz

Göz ve gözcü farklı manalara geldiği için -cü, yapım ekidir

2- Sınıfta - Kelimenin kökü: Sınıf

Bu kelimede -ta eki, sözcüğün anlamını değiştirmediği için çekim ekidir.

Yapım Eki Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı

(-cı, -cü) eki

1- Savcı, iddianameyi yeniden yazmak için hakimden zaman istedi.

Sav - Savcı

2- Aşçı, iki gündür hasta olduğu için mutfakta işler bir hayli eskidi.

Aş - Aşçı

(-ıncı, uncu)

1- Yarışmada birinci olduğum için o kadar mutluyum ki.

Bir - Birinci

2- İkinci kez aynı hatayı yaptığıma inanamıyorum.

İki - İkinci

(-lık, -lik)

1- İnternetten satın aldığım kitaplık odaya çok yakıştı.

Kitap - Kitaplık

2- Çayın daha çabuk olmasını istiyorsan çaydanlığın altını açmalısın.

Çay - Çaydanlık

(-lı, li)

1- Ben gösterişli değil sade bir yaşamı tercih ettim.

Göster- Gösterişli

2- Havalı ve kibirli insanları oldum olası sevmemişimdir.

Hava - Havalı

Kibir - Kibirli

(-el, -al, -ül, -ıl)

1- Son zamanlarda üst üste yaptığı hatalardan sonra gözümde iyice küçüldü.

Küçük - Küçülmek

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2- Aylar sonra ilk kez görüştükleri için birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar.

Sarmak - Sarılmak

(-mak, -mek)

1- Bir insanı yeniden sevmek ve ona ilgi duymak bana artık imkansız geliyor.

Sev - Sevmek

Duy - Duymak

2- Size sormak istediğim daha birçok soru var.

Sor - Sormak

(-ış, iş)

1- Nadide Hanım'ın zengin olduktan sonra oturuşu kalkışı değişti adeta.

Oturmak - Oturuş

Kalkmak - Kalkış

2- Dönüş biletini hangi güne aldın?

Dönmek - Dönüş

(-ş)

1- Birçok konuda görüşlerimiz taban tabana zıt olsa da onunla iyi arkadaşız.

Görmek - Görüş

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2- Onunla ilk kez bu parkta el ele tutuşmuştuk.

Tutmak - Tutuşmak

(-seme, -sama)

Bence okuduğum son kitaptaki çıkarsamaların birçoğu eksik ve hatalı.

Çıkmak - Çıkarsama

 

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