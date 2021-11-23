Yapım eki almış kelimeler ve örnek cümleleler listesi

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Türkçede sözcüklere bazı ekler getirilerek yeni anlam içeren kelimeler türetmek mümkündür. Bu sözcüklere yapım eki almış kelimeler denir.

Yapım Eki Almış Kelimeler

Türkçe dilinde yeni sözcükler isim kök ve gövdesine gelen eklerle yapılabilmektedir. Bu sözcüklere yapım eki almış kelimeler adı verilmektedir. Yapım ekleri şunlardır:

İsimden Fiil: İsim kök ya da gövdesine gelen ekler yeniden bir isim türetmişse bu sözcüklere isimden fiil denir. Yapım ekinin gelmesiyle isimden fiil olan bir sözcük türetilmiş olmaktadır.

Fiilden Fiil: Bir sözcük fiil iken gelen yapım eki ile birlikte yeni türemiş sözcük de fiil ise bu defa fiilden fiil türetilmiş demektir.

Fiilden İsim: Fiil olan sözcük kök veya gövdesine gelen ek ya da ekler bir isim türetmişse o vakit artık fiilden isim meydana geldiği söylenir.

Görüldüğü üzere yapım eki; isim ya da fiil kök ve gövdelerine gelerek, onlardan anlamları farklı yeni kelimeler meydana getiren eklerdir. Bu ekler, eklendikleri kelimelerin türünü değiştirebilmektedirler. Ekleri alan sözcüklere türemiş kelime ya da gövde adı verilmektedir.

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Yapım Eki Almış Kelimeler İle Cümleler Listesi

Yapım eklerine örnekler ve bu sözcüklerle kurulmuş cümlelere bazı örnekler şunlardır:

Seyirciler başarılı sanatçıyı konser sonunda dakikalarca alkışlamak istediler. (alkış-)

Atilla yaşarken bütün organlarını bağışlayarak çok güzel bir iş yaptı. (yaşa-)

Asistanı öğrenciyi hocası ile görüştürmek uygun bir randevu saati belirlemişti. (görüş-)

Adam kan ter içinde koştuğu halde bir kaç saniye ile treni kaçırdı. ( kaçır-)

Anne çocukları için kışlık giyecekleri satın alabilmek için para yetiştiremedi. (giy-)

Bir toplumu ileri götüren aydınlarının çabaları ve düşünceleridir. (düşünce-)

Ne yazık ki çok az sayıda yazar kitap satışında istenen başarıyı yakalayabiliyor.(yazar-)